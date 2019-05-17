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Posted 17 мая 2019, 02:04

Published 17 мая 2019, 02:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «ИрАэро» сел в Чите только со второго раза

Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «ИрАэро» сел в Чите только со второго раза

17 мая 2019, 02:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Самолеты
Стая птиц помешала приземлиться с первого раза самолету Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» в аэропорте Читы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Во время первого захода на посадку командир самолета увидел помеху на маршруте, которая была вызвана пролетавшей стаей птиц. В связи с этим капитан воздушного судна решил не рисковать и ушел на второй круг. На второй раз самолет успешно приземлился и продолжил движение далее.

Примечательно, что авиакомпания «ИрАэро» не будет приостанавливать полеты, а тем более отказываться от самолетов Sukhoi SuperJet 100 после случившегося в Шереметьево. Руководство авиакомпании уверено, что катастрофа произошла не из-за неудовлетворительного состояния воздушного лайнера.

Напомним, пятого мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы в Мурманск экстренно сел в Шереметьево из-за технических неполадок. Однако лайнер совершил жесткую посадку, в результате которой поломались стойки шасси и воспламенились двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек.

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