Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «ИрАэро» сел в Чите только со второго раза

Во время первого захода на посадку командир самолета увидел помеху на маршруте, которая была вызвана пролетавшей стаей птиц. В связи с этим капитан воздушного судна решил не рисковать и ушел на второй круг. На второй раз самолет успешно приземлился и продолжил движение далее.