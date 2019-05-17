Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «ИрАэро» сел в Чите только со второго раза

Posted 17 мая 2019, 02:04
Published 17 мая 2019, 02:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Во время первого захода на посадку командир самолета увидел помеху на маршруте, которая была вызвана пролетавшей стаей птиц. В связи с этим капитан воздушного судна решил не рисковать и ушел на второй круг. На второй раз самолет успешно приземлился и продолжил движение далее.
Примечательно, что авиакомпания «ИрАэро» не будет приостанавливать полеты, а тем более отказываться от самолетов Sukhoi SuperJet 100 после случившегося в Шереметьево. Руководство авиакомпании уверено, что катастрофа произошла не из-за неудовлетворительного состояния воздушного лайнера.
Напомним, пятого мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел из Москвы в Мурманск экстренно сел в Шереметьево из-за технических неполадок. Однако лайнер совершил жесткую посадку, в результате которой поломались стойки шасси и воспламенились двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек.