На Камчатке японский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на вулкан

Posted 19 мая 2019, 05:49
Published 19 мая 2019, 05:49
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Трагедия произошла 17 мая во время похода японских альпинистов на вулкан Камень. Мужчины двигались по самому сложному маршруту впервые, совершая акклиматизационное восхождение. По неизвестным причинам один из спортсменов сорвался и упал в ущелье. Шансов выжить у него не было.
Сразу после случившегося товарищи вызвали спасателей и связались с представителями туристической фирмы, которые ранее проводили их на базовый лагерь. Отметим, что гости из страны восходящего солнца отказались от сопровождающего инструктора для восхождения на вулкан и отправились на вершину самостоятельно.
Уже в субботу утром,18 мая, вертолет со спасателями забрал тело погибшего и его товарищей, после чего доставил их в поселок Козыревск.
Примечательно, что на момент трагедии альпинисты проделали большую часть своего пути: высота камчатского вулкана составляет 4,5 км, а спортсмены остановились на отметке 3,5 км.