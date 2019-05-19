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Posted 19 мая 2019, 05:49

Published 19 мая 2019, 05:49

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

На Камчатке японский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на вулкан

На Камчатке японский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на вулкан

19 мая 2019, 05:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Туристы
Альпинист из Японии погиб во время восхождения на вулкан Камень на Камчатке. Мужчина сорвался в ущелье. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия произошла 17 мая во время похода японских альпинистов на вулкан Камень. Мужчины двигались по самому сложному маршруту впервые, совершая акклиматизационное восхождение. По неизвестным причинам один из спортсменов сорвался и упал в ущелье. Шансов выжить у него не было.

Сразу после случившегося товарищи вызвали спасателей и связались с представителями туристической фирмы, которые ранее проводили их на базовый лагерь. Отметим, что гости из страны восходящего солнца отказались от сопровождающего инструктора для восхождения на вулкан и отправились на вершину самостоятельно.

Уже в субботу утром,18 мая, вертолет со спасателями забрал тело погибшего и его товарищей, после чего доставил их в поселок Козыревск.

Примечательно, что на момент трагедии альпинисты проделали большую часть своего пути: высота камчатского вулкана составляет 4,5 км, а спортсмены остановились на отметке 3,5 км.

#Новости#Камчатский край#Дальний Восток#Туристы#Смерть#Вулкан
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