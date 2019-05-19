На Камчатке японский альпинист сорвался в ущелье во время восхождения на вулкан

Трагедия произошла 17 мая во время похода японских альпинистов на вулкан Камень. Мужчины двигались по самому сложному маршруту впервые, совершая акклиматизационное восхождение. По неизвестным причинам один из спортсменов сорвался и упал в ущелье. Шансов выжить у него не было.