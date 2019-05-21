Сахалинский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за плохой шутки

Как сообщили в ведомстве, ложный вызов поступил в диспетчерскую службу по делам ГО и ЧС в понедельник 20 мая. Неизвестный рассказал, что в райцентре готовится теракт и заминирована местная школа. После звонка спецслужбы, включая медиков и спасателей, незамедлительно выехали к школе и эвакуировали учеников и учителей, а территорию оцепили.