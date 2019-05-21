Сахалинский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за плохой шутки

Posted 21 мая 2019, 11:37
Published 21 мая 2019, 11:37
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как сообщили в ведомстве, ложный вызов поступил в диспетчерскую службу по делам ГО и ЧС в понедельник 20 мая. Неизвестный рассказал, что в райцентре готовится теракт и заминирована местная школа. После звонка спецслужбы, включая медиков и спасателей, незамедлительно выехали к школе и эвакуировали учеников и учителей, а территорию оцепили.
После проверки школы специалистами и кинологами взрывное устройство не было найдено.Между тем обманщик был пойман полицейскими по горящим следам. При беседе с правоохранителями 15-летний мальчик признался в содеянном и рассказал, что таким образом он хотел разыграть своего беспечного друга, который забыл телефон.
К сожалению, разговором с полицией школьник не отделался и теперь ему грозит уголовная ответственность. Следователями было возбуждено дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».