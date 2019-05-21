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Posted 21 мая 2019, 11:37

Published 21 мая 2019, 11:37

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Сахалинский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за плохой шутки

Сахалинский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за плохой шутки

21 мая 2019, 11:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Неудачная шутка стала причиной уголовного дела для 15-летнего мальчика из города Макаров. С телефона своего знакомого он позвонил на номер единой диспетчерской службы по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что школа заминирована, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД России по Сахалинской области.

Как сообщили в ведомстве, ложный вызов поступил в диспетчерскую службу по делам ГО и ЧС в понедельник 20 мая. Неизвестный рассказал, что в райцентре готовится теракт и заминирована местная школа. После звонка спецслужбы, включая медиков и спасателей, незамедлительно выехали к школе и эвакуировали учеников и учителей, а территорию оцепили.

После проверки школы специалистами и кинологами взрывное устройство не было найдено.Между тем обманщик был пойман полицейскими по горящим следам. При беседе с правоохранителями 15-летний мальчик признался в содеянном и рассказал, что таким образом он хотел разыграть своего беспечного друга, который забыл телефон.

К сожалению, разговором с полицией школьник не отделался и теперь ему грозит уголовная ответственность. Следователями было возбуждено дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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#Новости#Сахалинская область#Телефонный терроризм
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