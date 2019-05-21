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Posted 21 мая 2019, 19:05

Published 21 мая 2019, 19:05

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

В Тюмени устроившего ДТП мужчину могут приговорить к двум годам лишения свободы

21 мая 2019, 19:05
37-летний мужчина может лишиться свободы на 2 года за то, что стал виновником аварии, в которой пострадавший лишился ноги.

Двигаясь по жилой зоне на автомобиле, мужчина совершил наезд на 25-летнего молодого человека, которому пришлось ампутировать левую ногу из-за полученных травм. Сбивший человека водитель уехал с места инцидента, но пострадавший и его девушка смогли запомнить номера машины нарушителя. Об этом 21 мая сообщило издание «Мегатюмень».

До вынесения основного приговора устроивший ДТП мужчина получил 12 суток ареста за то, что скрылся с места происшествия.

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