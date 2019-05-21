В Тюмени устроившего ДТП мужчину могут приговорить к двум годам лишения свободы

37-летний мужчина может лишиться свободы на 2 года за то, что стал виновником аварии, в которой пострадавший лишился ноги.

Двигаясь по жилой зоне на автомобиле, мужчина совершил наезд на 25-летнего молодого человека, которому пришлось ампутировать левую ногу из-за полученных травм. Сбивший человека водитель уехал с места инцидента, но пострадавший и его девушка смогли запомнить номера машины нарушителя. Об этом 21 мая сообщило издание «Мегатюмень». До вынесения основного приговора устроивший ДТП мужчина получил 12 суток ареста за то, что скрылся с места происшествия.