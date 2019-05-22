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Posted 21 мая 2019, 23:53

Published 21 мая 2019, 23:53

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Чиновники в Бурятии совершали закупки у одного поставщика

Чиновники в Бурятии совершали закупки у одного поставщика

21 мая 2019, 23:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура уличила министерство образования и науки республики Бурятия в частых контрактах с одним подрядчиком. Ведомство нарушило федеральный закон, по данному факту возбуждено административное производство, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Согласно закону, государственные учреждения имеют право совершать закупку у одного поставщика, если сумма контракта менее 100 тысяч рублей. При этом за год общая стоимость всех закупок не должна превышать 2 миллиона рублей.

Однако министерство образования и науки Бурятии пренебрегло законом и в 2018 году совершило покупку у одного и того же поставщика на сумму более 6 миллионов рублей.

На данный момент идёт разбирательство. В отношении чиновников ведомства уже возбуждены дела об административном нарушении.

Не только чиновники из Бурятии грешат подобными нарушениями. Так, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о странных закупках предприятий Приморского края у коммерческой компании ООО «Гранат». Примечательно, что успешная компания с миллионными доходами за несколько месяцев текущего года заключила 4 контракта на 24 993 200 рублей, в прошлом году 21 контракт на сумму 86 738 496 рублей. А постоянными клиентами компании являются КГУАП «Пластун-авиа» и КГБУ «Приморская авиабаза».

#Новости#Общество#Бурятия#Чиновники#Закупки
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