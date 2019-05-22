Чиновники в Бурятии совершали закупки у одного поставщика

Не только чиновники из Бурятии грешат подобными нарушениями. Так, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о странных закупках предприятий Приморского края у коммерческой компании ООО «Гранат». Примечательно, что успешная компания с миллионными доходами за несколько месяцев текущего года заключила 4 контракта на 24 993 200 рублей, в прошлом году 21 контракт на сумму 86 738 496 рублей. А постоянными клиентами компании являются КГУАП «Пластун-авиа» и КГБУ «Приморская авиабаза».