Чиновники в Бурятии совершали закупки у одного поставщика

Posted 21 мая 2019, 23:53
Published 21 мая 2019, 23:53
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Согласно закону, государственные учреждения имеют право совершать закупку у одного поставщика, если сумма контракта менее 100 тысяч рублей. При этом за год общая стоимость всех закупок не должна превышать 2 миллиона рублей.
Однако министерство образования и науки Бурятии пренебрегло законом и в 2018 году совершило покупку у одного и того же поставщика на сумму более 6 миллионов рублей.
На данный момент идёт разбирательство. В отношении чиновников ведомства уже возбуждены дела об административном нарушении.
Не только чиновники из Бурятии грешат подобными нарушениями. Так, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о странных закупках предприятий Приморского края у коммерческой компании ООО «Гранат». Примечательно, что успешная компания с миллионными доходами за несколько месяцев текущего года заключила 4 контракта на 24 993 200 рублей, в прошлом году 21 контракт на сумму 86 738 496 рублей. А постоянными клиентами компании являются КГУАП «Пластун-авиа» и КГБУ «Приморская авиабаза».