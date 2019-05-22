Миллионеры в погонах: сколько получают прокуроры в Приморье

Posted 22 мая 2019, 01:29
Published 22 мая 2019, 01:29
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Документ содержит сведения о доходах, расходах и имуществе госслужащих, занимающих должности в прокуратуре Приморского края, с 1 января по 31 декабря 2018 года. Официально должность прокурора Приморского края на 31 декабря прошлого года оставалась вакантна, поэтому и сведений о заработках руководителя нет.
Между тем, остальные сотрудники отчитались по полной программе.
Так, например, первый заместитель прокурора Приморья Вячеслав Шайбеков за 12 месяцев заработал 3 436 121 рубль. Заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук — 3 322 290 рублей, а его коллега Виктор Малюков — 3 265 407 рублей.
Прокурор Владивостока Сергей Лубенец внёс в семейный бюджет 2 566 024 рубля. При этом у двоих районных прокуроров доход оказался значительно выше. Например, у прокурора Фрунзенского района Владивостока Дмитрия Стовбуна — 6 863 207 рублей, а прокурора Первореченского района Василия Москвичева — 5 374 621 рубль.
Наибольший доход среди руководящего аппарата по краю у прокурора Яковлевского района Приморья Александра Гришанова — 6 089 483 рубля.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что кандидатуру нового прокурора Приморья Николая Пилипчука предварительно одобрили ещё осенью 2018 года. Однако его официальное назначение состоялось только в начале 2019 года — указ подписал президент России Владимир Путин.