Миллионеры в погонах: сколько получают прокуроры в Приморье

Документ содержит сведения о доходах, расходах и имуществе госслужащих, занимающих должности в прокуратуре Приморского края, с 1 января по 31 декабря 2018 года. Официально должность прокурора Приморского края на 31 декабря прошлого года оставалась вакантна, поэтому и сведений о заработках руководителя нет.