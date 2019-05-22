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Posted 22 мая 2019, 11:04

Published 22 мая 2019, 11:04

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Танцевальный конкурс для детей прошёл в Уссурийске

22 мая 2019, 11:04
Сюжет
Культура в Приморском крае
В Доме офицеров Уссурийска во второй раз прошёл открытий танцевальный конкурс «Полёт ласточки» (3+), который объединил юных танцоров со всего Приморья. Самым маленьким участникам конкурса всего по три года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На сцене театра ВВО выступили коллективы из Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Покровки, Октябрьского района. Юные таланты продемонстрировали зрителям и профессиональному жюри эстрадные, классические и народные танцы.

Организаторы рассказали, что в мероприятии участвовали дети разных возрастов. Самым маленьким из них исполнилось всего по три года.

Стоит отметить, что в рядах комиссии был мастер спорта России спортивно-бального танца Захар Ходаков, педагог Юлия Клеопова, лауреат конкурсов балетмейстерского искусства, педагог-хореограф по направлениям современной и классической хореографии - председатель жюри Жанна Гугушвили.

Жюри высоко оценили старания участников конкурса. Многие коллективы получили заслуженные награды разного достоинства и памятные призы. Эксперты отметили, что среди выступающих не было слабых коллективов: все старались и танцевали от души.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что международный турнир по спортивным танцам «Восточное побережье – 2019» (12+) прошёл в дальневосточной столице. Старт соревнованиям дал глава Приморского края Олег Кожемяко.

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#Новости#Культура#Культура в Приморском крае
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