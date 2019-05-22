В Хабаровском крае затопило дороги

Подробности обстановки в регионе корреспонденту издания рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Серьёзные последствия из-за дождевого паводка наблюдаются в Нанайском районе. Речь идёт о двух участках дороги — посёлке Лидога и селе Верхняя Манома. Повреждения имеются также в районе рек Кия и Чёрной. Проезд доступен только для проходимой техники.