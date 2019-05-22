В Хабаровском крае затопило дороги

Posted 22 мая 2019, 05:25
Published 22 мая 2019, 05:25
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Подробности обстановки в регионе корреспонденту издания рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Серьёзные последствия из-за дождевого паводка наблюдаются в Нанайском районе. Речь идёт о двух участках дороги — посёлке Лидога и селе Верхняя Манома. Повреждения имеются также в районе рек Кия и Чёрной. Проезд доступен только для проходимой техники.
При этом спасатели обращают внимание на то, что на жизнедеятельности местных жителей ситуация не отразилась — еда, вода, топливо и медицинские препараты у населения есть.
Из-за дождей, которые шли с 17 по 20 мая, уровни воды на реках Приамурья стали выше на 30-116 сантиметров, в ряде районов — почти на 200 сантиметров.
На Амуре в районе столицы региона тоже ожидается подъём уровня воды, но не такой значительный — всего 5-10 сантиметров.
В районе Урми, Кур и Тунгуски возможны подтопление дорог, низменностей, посевов, сенокосов и линий связи.