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Posted 22 мая 2019, 05:25

Published 22 мая 2019, 05:25

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

В Хабаровском крае затопило дороги

22 мая 2019, 05:25
Сюжет
Происшествие
В Хабаровском крае размыло дороги из-за обильных осадков. Уровень воды увеличивается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности обстановки в регионе корреспонденту издания рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Серьёзные последствия из-за дождевого паводка наблюдаются в Нанайском районе. Речь идёт о двух участках дороги — посёлке Лидога и селе Верхняя Манома. Повреждения имеются также в районе рек Кия и Чёрной. Проезд доступен только для проходимой техники.

При этом спасатели обращают внимание на то, что на жизнедеятельности местных жителей ситуация не отразилась — еда, вода, топливо и медицинские препараты у населения есть.

Из-за дождей, которые шли с 17 по 20 мая, уровни воды на реках Приамурья стали выше на 30-116 сантиметров, в ряде районов — почти на 200 сантиметров.

На Амуре в районе столицы региона тоже ожидается подъём уровня воды, но не такой значительный — всего 5-10 сантиметров.

В районе Урми, Кур и Тунгуски возможны подтопление дорог, низменностей, посевов, сенокосов и линий связи.

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#Новости#Хабаровский край#Происшествие#Паводки#Подтопление#Наводнение
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