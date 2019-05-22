В Приморье ушёл из жизни заместитель прокурора в отставке

В мае 1993 года Евгений Талгатович поступил на службу в органы прокуратуры и последовательно замещал должности следователя прокуратуры Спасского района, помощника прокурора Пограничного района. В 1998 году он был назначен на должность заместителя прокурора Хорольского района. В феврале 2012 года он вышел на пенсию по выслуге лет.