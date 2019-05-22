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Posted 22 мая 2019, 07:46

Published 22 мая 2019, 07:46

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В Приморье ушёл из жизни заместитель прокурора в отставке

В Приморье ушёл из жизни заместитель прокурора в отставке

22 мая 2019, 07:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура Приморского края сообщила, что 20 мая 2019 года ушёл из жизни заместитель прокурора Хорольского района в отставке советник юстиции Мусавиров Евгений Талгатович, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В мае 1993 года Евгений Талгатович поступил на службу в органы прокуратуры и последовательно замещал должности следователя прокуратуры Спасского района, помощника прокурора Пограничного района. В 1998 году он был назначен на должность заместителя прокурора Хорольского района. В феврале 2012 года он вышел на пенсию по выслуге лет.

Евгений Талгатович всегда являлся образцом профессионализма, высокого чувства долга и самоотдачи.

За личный вклад в укрепление законности, примерное исполнение служебного долга и безупречную службу неоднократно поощрялся прокурором края.

Коллектив прокуратуры выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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