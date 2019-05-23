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Posted 23 мая 2019, 18:47

Published 23 мая 2019, 18:47

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

23 мая 2019, 18:47
Корабли Военно-морских сил США пересекли Тайваньский пролив. Таким образом страна продемонстрировала приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, отметил представитель Седьмого флота Клэй Досс.

Передвижение кораблей проходило под контролем вооруженных сил Тайваня. Об этом пишет газета «Известия».

В прошлом США неоднократно совершали подобные маневры, чем вызывали возмущение у Китая. В прошлом году агрессивная позиция Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынудила Китай увеличить арсенал ядерного оружия.

В конце апреля Китай выступил против планов США поставить Тайваню оружие на сумму 500 миллионов долларов.

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