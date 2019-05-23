Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Posted 23 мая 2019, 18:47
Published 23 мая 2019, 18:47
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Передвижение кораблей проходило под контролем вооруженных сил Тайваня. Об этом пишет газета «Известия».
В прошлом США неоднократно совершали подобные маневры, чем вызывали возмущение у Китая. В прошлом году агрессивная позиция Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе вынудила Китай увеличить арсенал ядерного оружия.
В конце апреля Китай выступил против планов США поставить Тайваню оружие на сумму 500 миллионов долларов.