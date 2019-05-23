Уссурийский музей отметил День рождения в необычном формате

Интересные факты об Уссурийске гостям мероприятия историки и краеведы открыли в формате диалога за чашкой горячего чая. Краевед Ольга Лынша подробно рассказала историю здания, в котором уже 20 лет располагается музей. Не многие знают, что его строительство его началось в 1896 году, по решению сельского схода в честь коронования Николая II, который, к слову, посещал Никольское (сегодняшний Уссурийск) в 1891 году. Здесь в дальнейшем разместилась школа, деньги на которую собирали всем поселением.