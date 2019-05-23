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Posted 23 мая 2019, 09:23

Published 23 мая 2019, 09:23

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Уссурийский музей отметил День рождения в необычном формате

23 мая 2019, 09:23
Сюжет
Культура в Приморском крае
Годовщину со дня открытия музея Уссурийска отметили в формате «Ночи музеев» (12+). Для посетителей события работники учреждения приготовили уникальную программу, которая стартовала вечером, 18 мая, с историями и квестами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Интересные факты об Уссурийске гостям мероприятия историки и краеведы открыли в формате диалога за чашкой горячего чая. Краевед Ольга Лынша подробно рассказала историю здания, в котором уже 20 лет располагается музей. Не многие знают, что его строительство его началось в 1896 году, по решению сельского схода в честь коронования Николая II, который, к слову, посещал Никольское (сегодняшний Уссурийск) в 1891 году. Здесь в дальнейшем разместилась школа, деньги на которую собирали всем поселением.

Далее в программе следовал ночной квест, участие в котором приняло 60 человек. Задания были связаны со знанием истории города, чтением карт, а также с экспонатами музея. Стоит отметить, что запланированная ранее концертная программа в честь 20-летия Уссурийского музея перенесена на 25 мая.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Уссурийский музей является ведущим историко-культурно-просветительским учреждением в городском округе. В здании, где, к слову, ранее размещалась старейшая начальная школа города, проходят не только выставки, но и образовательные программы для молодёжи.

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#Новости#Культура#Музей#Культура в Приморском крае
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