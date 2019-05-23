В столице ЕАО по неизвестным причинам сгорел локомотив

Posted 22 мая 2019, 23:51
Published 22 мая 2019, 23:51
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Пожар в локомотиве потушили с помощью специального пожарного поезда уже через час после начала возгорания. Данный инцидент никак не повлиял на движение пассажирских и грузовых составов.
По словам очевидцев, электровоз был отогнан на запасные пути и оставлен для дальнейших разбирательств, так как обстоятельства пожара на данный момент ещё не выяснены.
Некоторые считают, что поезд не мог загореться просто так. По неофициальной информации, виной всему стало «застолье» машиниста и его помощника. Якобы они пили внутри электровоза «за удачную поездку».
Разобраться в истинной причине ЧП предстоит сотрудникам полиции и прокуратуры. К слову, в столице ЕАО с апреля введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено проводить огневые и пожароопасные работы, разводить костры в лесах и вдоль железных дорог.