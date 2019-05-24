Альфа-Банк расположился на третьем месте по размеру розничного кредитного портфеля

Posted 24 мая 2019, 09:47
Published 24 мая 2019, 09:47
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
В конце марта по этому показателю банк расположился на третьей позиции в общем перечне кредитных организаций, сообщает Newsnn.ru.
На начало апреля нынешнего года кредитный портфель Альфа-Банка увеличился до отметки 441 миллиард рублей. Так кредитные карты имеются у более чем 40% клиентов финансового учреждения. Все они взяли в банке потребительский или ипотечный кредит.
За первые три месяца текущего года общий объем выданных Альфа-Банком потребительских займов составил около 270 миллиардов рублей, показав рост на 68%. Сумма кредитного портфеля увеличилась до 45 миллиардов рублей. На первое апреля 2019 года в обращении у населения находилось свыше пяти миллионов кредитных карт Альфа-Банка. Самыми популярными у граждан стали кредитки «100 дней без %».
Глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач отметил быстрый рост объема кредитов, выдаваемых простым людям. Ежемесячно результаты только улучшаются. Финансовое учреждение и впредь нацелено на работу по увеличению объемов кредитования. В 2019 году Альфа-Банк планирует еще активнее наращивать кредитный портфель и получить примерно 4% доли рынка.