Альфа-Банк расположился на третьем месте по размеру розничного кредитного портфеля

За первые три месяца текущего года общий объем выданных Альфа-Банком потребительских займов составил около 270 миллиардов рублей, показав рост на 68%. Сумма кредитного портфеля увеличилась до 45 миллиардов рублей. На первое апреля 2019 года в обращении у населения находилось свыше пяти миллионов кредитных карт Альфа-Банка. Самыми популярными у граждан стали кредитки «100 дней без %».