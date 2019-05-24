vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2019, 09:47

Published 24 мая 2019, 09:47

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Альфа-Банк расположился на третьем месте по размеру розничного кредитного портфеля

24 мая 2019, 09:47
Розничный кредитный портфель Альфа-Банка демонстрирует быстрый рост. Документация РСБУ говорит о том, что за год кредитный портфель финансового учреждения за вычетом резервов прибавил 70%.

В конце марта по этому показателю банк расположился на третьей позиции в общем перечне кредитных организаций, сообщает Newsnn.ru.

На начало апреля нынешнего года кредитный портфель Альфа-Банка увеличился до отметки 441 миллиард рублей. Так кредитные карты имеются у более чем 40% клиентов финансового учреждения. Все они взяли в банке потребительский или ипотечный кредит.

За первые три месяца текущего года общий объем выданных Альфа-Банком потребительских займов составил около 270 миллиардов рублей, показав рост на 68%. Сумма кредитного портфеля увеличилась до 45 миллиардов рублей. На первое апреля 2019 года в обращении у населения находилось свыше пяти миллионов кредитных карт Альфа-Банка. Самыми популярными у граждан стали кредитки «100 дней без %».

Глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач отметил быстрый рост объема кредитов, выдаваемых простым людям. Ежемесячно результаты только улучшаются. Финансовое учреждение и впредь нацелено на работу по увеличению объемов кредитования. В 2019 году Альфа-Банк планирует еще активнее наращивать кредитный портфель и получить примерно 4% доли рынка.

#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика