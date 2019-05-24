Пациенты двух биробиджанских больниц не могли помыться горячей водой

Posted 24 мая 2019, 04:17
Published 24 мая 2019, 04:17
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Света и электричества лишились инфекционная больница и психоневрологический интернат. В связи с этим их котельные не смогли подавать горячую воду. По данному факту прокуратура области провела проверку, в которой были выяснены все обстоятельства данного отключения.
Результат расследования показал, что «ДЭК» не сообщил больницам о полном ограничении в использовании электрической энергии. А этот факт, в свою очередь, является нарушений правил полного и частичного ограничения режима потребления.
Примечательно, что в области очень бдительно относятся к исполнению и соблюдению правил электробезопасности. Так, весной текущего года энергетики Электрических сетей ЕАО провели беседу со школьниками. Детям напомнили, что во избежание электротравм категорически запрещается приближаться к оборванным или провисшим проводам, прикасаться к железобетонным и металлическим опорам ЛЭП, открывать двери помещений электроустановок и проникать в них