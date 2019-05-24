Пациенты двух биробиджанских больниц не могли помыться горячей водой

Примечательно, что в области очень бдительно относятся к исполнению и соблюдению правил электробезопасности. Так, весной текущего года энергетики Электрических сетей ЕАО провели беседу со школьниками. Детям напомнили, что во избежание электротравм категорически запрещается приближаться к оборванным или провисшим проводам, прикасаться к железобетонным и металлическим опорам ЛЭП, открывать двери помещений электроустановок и проникать в них