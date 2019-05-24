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Posted 24 мая 2019, 04:17

Published 24 мая 2019, 04:17

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Пациенты двух биробиджанских больниц не могли помыться горячей водой

24 мая 2019, 04:17
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Отключение электричества
Сразу две больницы города Биробиджана в Еврейской автономной области были незаконно отключены от подачи электроэнергии. ПАО «ДЭК» прекратило подачу электроснабжения из-за долгов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Света и электричества лишились инфекционная больница и психоневрологический интернат. В связи с этим их котельные не смогли подавать горячую воду. По данному факту прокуратура области провела проверку, в которой были выяснены все обстоятельства данного отключения.

Результат расследования показал, что «ДЭК» не сообщил больницам о полном ограничении в использовании электрической энергии. А этот факт, в свою очередь, является нарушений правил полного и частичного ограничения режима потребления.

Примечательно, что в области очень бдительно относятся к исполнению и соблюдению правил электробезопасности. Так, весной текущего года энергетики Электрических сетей ЕАО провели беседу со школьниками. Детям напомнили, что во избежание электротравм категорически запрещается приближаться к оборванным или провисшим проводам, прикасаться к железобетонным и металлическим опорам ЛЭП, открывать двери помещений электроустановок и проникать в них

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#Новости#Общество#ЕАО#Отключение электричества#Больница#Электроэнергия
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