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Posted 23 мая 2019, 22:45

Published 23 мая 2019, 22:45

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Тело 20-летнего контрактника нашли в Благовещенске

Тело 20-летнего контрактника нашли в Благовещенске

23 мая 2019, 22:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Армия
Молодой человек свёл счеты с жизнь во время службы в военной части Белогорска Амурской области. По неподтвержденной информации, 20-летний мужчина мог покончить с собой из-за конфликтов с сослуживцами, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на amur.info.

По данным первоисточника, информация о том, что в военной части найдено тело военнослужащего, изначально появилась в социальной сети «Одноклассники» в группе «Комитет-совет солдатских матерей России». Позже эту тему начали обсуждать в подобном сообществе в другой социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям участников группы, стало известно, что трагедия произошла еще 14 мая — житель Орска, служивший в Белогорске, покончил с собой, проходя контрактную службу. В группе также есть информация о том, что он оставил предсмертную записку, в которой рассказал о причине своего поступка.

СМИ сообщают, что молодой человек не выдержал давления от сослуживцев, которые, вероятно, вымогали у него деньги. Уточняется, что молодой человек за свою службу получал заработную плату, но регулярно просил родителей перевести ему ещё, на какие цели и траты, не говорил.

Сейчас родители ждут, когда тело сына доставят на родину в Орск. В свою очередь военная прокуратура передала дело по факту смерти в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону.

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Источник: военнослужащий срочной службы погиб в Приморье
#Новости#Амурская область#Армия#Военнослужащий
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