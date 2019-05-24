Тело 20-летнего контрактника нашли в Благовещенске

СМИ сообщают, что молодой человек не выдержал давления от сослуживцев, которые, вероятно, вымогали у него деньги. Уточняется, что молодой человек за свою службу получал заработную плату, но регулярно просил родителей перевести ему ещё, на какие цели и траты, не говорил.