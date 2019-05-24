Тело 20-летнего контрактника нашли в Благовещенске

Posted 23 мая 2019, 22:45
Published 23 мая 2019, 22:45
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
По данным первоисточника, информация о том, что в военной части найдено тело военнослужащего, изначально появилась в социальной сети «Одноклассники» в группе «Комитет-совет солдатских матерей России». Позже эту тему начали обсуждать в подобном сообществе в другой социальной сети «ВКонтакте».
По сообщениям участников группы, стало известно, что трагедия произошла еще 14 мая — житель Орска, служивший в Белогорске, покончил с собой, проходя контрактную службу. В группе также есть информация о том, что он оставил предсмертную записку, в которой рассказал о причине своего поступка.
СМИ сообщают, что молодой человек не выдержал давления от сослуживцев, которые, вероятно, вымогали у него деньги. Уточняется, что молодой человек за свою службу получал заработную плату, но регулярно просил родителей перевести ему ещё, на какие цели и траты, не говорил.
Сейчас родители ждут, когда тело сына доставят на родину в Орск. В свою очередь военная прокуратура передала дело по факту смерти в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону.