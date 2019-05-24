За что боролись, на то и напоролись: служащих ОБЭП в Магадане подозревают во взятке

Posted 24 мая 2019, 01:14
Published 24 мая 2019, 01:14
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Еще в 2018 году одним обвиняемым была получена из вторых рук в размере 2,3 миллиона рублей. Деньги передал предприниматель, который занимался грузоперевозками в обмен на то, что чиновник не будет выявлять и разглашать факт неуплаты бизнесменом дорожных взносов.
В апреле 2019 года были заведены уголовные дела в отношении руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Магадану Андрея Величко и старшего оперуполномоченного Виктора Удалых.
Следствием было выяснено, что полицейские получили дорогой внедорожник Lexus LX 470 в качестве взятки и готовились получить еще 5 миллионов рублей. Однако этого не произошло, так как человек, который собирался ее передать, был задержан правоохранительными органами.
В настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по нескольким статьям уголовного кодекса РФ за получение и покушение на получение взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Обвиняемые находятся под стражей и ждут решения суда.