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Posted 24 мая 2019, 01:14

Published 24 мая 2019, 01:14

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

За что боролись, на то и напоролись: служащих ОБЭП в Магадане подозревают во взятке

За что боролись, на то и напоролись: служащих ОБЭП в Магадане подозревают во взятке

24 мая 2019, 01:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
В Магаданской области служащие отдела по борьбе с экономическими преступлениями сами попались на взятке. Следователи провели расследование и установили несколько фактов взяточничества, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на региональное следственное управление следственного комитета России.

Еще в 2018 году одним обвиняемым была получена из вторых рук в размере 2,3 миллиона рублей. Деньги передал предприниматель, который занимался грузоперевозками в обмен на то, что чиновник не будет выявлять и разглашать факт неуплаты бизнесменом дорожных взносов.

В апреле 2019 года были заведены уголовные дела в отношении руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Магадану Андрея Величко и старшего оперуполномоченного Виктора Удалых.

Следствием было выяснено, что полицейские получили дорогой внедорожник Lexus LX 470 в качестве взятки и готовились получить еще 5 миллионов рублей. Однако этого не произошло, так как человек, который собирался ее передать, был задержан правоохранительными органами.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по нескольким статьям уголовного кодекса РФ за получение и покушение на получение взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Обвиняемые находятся под стражей и ждут решения суда.

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#Новости#Магаданская область#Деньги#Взятка#Магадан
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