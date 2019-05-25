Известные приморцы высказали своё мнение о прошедшей в школе БДСМ-вечеринке

Posted 25 мая 2019, 04:12
Published 25 мая 2019, 04:12
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Некоторые приморцы, в частности целый ряд журналистов сообщил о том, что в поступке выпускников нет ничего предосудительного и, пока они молоды, нужно веселиться «на полную катушку». Например, приморский журналист Лада Глыбина написала в своих социальных сетях, что поведение учителей было не совсем правильным и вместо того, чтобы провоцировать дальнейшее разжигание конфликта, им нужно было просто проводить уже взрослых выпускников в, как выразился глава Владивостока, последний путь в жизни.
«Директор увольняется в печали. Спасибо, харакири не сделала. Говорят, что отсутствие чувства юмора- это показатель уровня интеллекта. Это ж полный идиотизм, раздувать из мухи слона. Вместо того, что вместе посмеяться с взрослыми уже людьми, покидающими, к общей радости, школу, они, педагоги, дали повод повторить подобное школьникам всех учебных заведений России. Понятно же, что мы, вернее, они, наши доблестные преподаватели, своей неумной реакцией породили «вирусняк». Теперь, если ученик захочет, к примеру, отомстить педагогам, организовать сексуальный флеш-моб- да за здрасьте! Мне детей жалко. Что у них были такие учителя», - написала Лада Глыбина.
Дмитрий Алексеев, президент сети компаний DNS написал в своих социальных сетях, что необходимо поддержать директора школы и выразил озабоченность нехваткой кадров в образовательной системе, а также её излишней бюрократизацией.
«Считаю необходимым поддержать директор Владивостокской школы № 74! Даже не хочу обсуждать «последний звонок» и всю эту историю. В любом случае, самое глупое, это искать «стрелочников». Задайте лучше себе вопрос: «а все ли мы сделали, чтобы учитель был Педагогом и спокойно занимался профессией?» В последнее время, бюрократической давление на учителей, да и вообще на «бюджетников», стало совершенно невыносимо. Отчёты и проверки, аттестации и меняющиеся стандарты, претензии со стороны начальства и прокуратуры — это реальность жизни современного учителя. Недавно один педагог рассказал мне, что вынужден вести ТРИ журнала одновременно! А вы знаете, какой недобор учителей сейчас в школах? Как житель Владивостока, как родитель и как Гражданин, прошу директора школы № 74 — не уходите! Готов помогать с юридической, организационной или общественной стороны», — написал Дмитрий Алексеев.
По поводу этого скандала ранее высказали своё мнение Ксения Собчак и депутат Виталий Милонов. Депутат сообщил, что считает произошедшее сущим адом, а вот светская львица сообщила, что это была просто шалость.
К слову, ничего криминального в этой истории не увидел и приморский депутат коммунист Артём Самсонов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало об этой истории. Накануне последнего звонка выпускники 74-й школы Владивостока решили оторваться по полной, устроив «БДСМ-выпускной». Видеоролик того, как юноши и девушки отплясывают в костюмах зайчиков и полицейских, моментально разлетелся по социальным сетям. Вряд ли ученики рассчитывали на такую огласку — о случившемся в столице Дальнего Востока теперь говорит вся страна.
К слову, директор школы, в котором и произошёл скандальный инцидент, решила уйти со своей должности и написала заявление на увольнение по собственному желанию.