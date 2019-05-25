Известные приморцы высказали своё мнение о прошедшей в школе БДСМ-вечеринке

«Считаю необходимым поддержать директор Владивостокской школы № 74! Даже не хочу обсуждать «последний звонок» и всю эту историю. В любом случае, самое глупое, это искать «стрелочников». Задайте лучше себе вопрос: «а все ли мы сделали, чтобы учитель был Педагогом и спокойно занимался профессией?» В последнее время, бюрократической давление на учителей, да и вообще на «бюджетников», стало совершенно невыносимо. Отчёты и проверки, аттестации и меняющиеся стандарты, претензии со стороны начальства и прокуратуры — это реальность жизни современного учителя. Недавно один педагог рассказал мне, что вынужден вести ТРИ журнала одновременно! А вы знаете, какой недобор учителей сейчас в школах? Как житель Владивостока, как родитель и как Гражданин, прошу директора школы № 74 — не уходите! Готов помогать с юридической, организационной или общественной стороны», — написал Дмитрий Алексеев.