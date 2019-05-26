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Posted 25 мая 2019, 23:34

Published 25 мая 2019, 23:34

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Андрей Брик: Предприниматели — наиболее энергичная и инициативная часть общества

25 мая 2019, 23:34
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравил предпринимателей Владивостока с Днем российского предпринимательства. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Предприниматели — наиболее энергичная и инициативная часть общества, благодаря которым создаются новые предприятия, рабочие места, повышается уровень жизни. Приморские предприниматели эффективно работают практически во всех отраслях экономики, внося значительный вклад в развитие социальной сферы города. Развитие малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса способствует сокращению уровня безработицы, активному развитию всех сфер народного хозяйства, наполнению бюджета, процветанию приморской столицы. Сегодня миссию бизнеса сложно представить без благотворительности и меценатства. Для многих бизнесменов нормой является помощь нуждающимся, старшему поколению, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большой вклад наши предприниматели вносят в сохранение истории, развитие культуры, образования, науки, в поддержку талантливых детей.

Социальная ответственность бизнеса — это степень добровольного отклика на запросы и проблемы общества. Особые слова благодарности вам, уважаемые предприниматели, за чуткость и внимание к людям, за помощь тем, кто в этом остро нуждается! Благодаря вашей эффективной деятельности, являющейся гарантом стабильного социально-экономического развития, Владивосток с уверенностью смотрит в завтрашний день!

Желаю вам доброго здоровья, уверенности в своих силах, надежной деловой репутации, стабильности и финансового благополучия!

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик».

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