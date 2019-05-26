Андрей Брик: Предприниматели — наиболее энергичная и инициативная часть общества

«Предприниматели — наиболее энергичная и инициативная часть общества, благодаря которым создаются новые предприятия, рабочие места, повышается уровень жизни. Приморские предприниматели эффективно работают практически во всех отраслях экономики, внося значительный вклад в развитие социальной сферы города. Развитие малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса способствует сокращению уровня безработицы, активному развитию всех сфер народного хозяйства, наполнению бюджета, процветанию приморской столицы. Сегодня миссию бизнеса сложно представить без благотворительности и меценатства. Для многих бизнесменов нормой является помощь нуждающимся, старшему поколению, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большой вклад наши предприниматели вносят в сохранение истории, развитие культуры, образования, науки, в поддержку талантливых детей.