В МВД появились первые результаты проверки БДСМ-вечеринки во владивостокской школе

Posted 26 мая 2019, 00:30
Published 26 мая 2019, 00:30
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как корреспонденту агентства рассказали в главном управлении МВД России по Приморскому краю, специалисты определили главных героев флешмоба, который россияне окрестили «БДСМ-вечеринкой».
В отношении двух 17-летних выпускников, заканчивающих 11 класс, составлены административные протоколы. Причина — незаконное ношение формы с погонами.
При этом сами «проказники» уверяют, что купили одежду в специальном магазине именно для того, чтобы повеселиться перед последним звонком.
Руководство учебного заведения, учителей и других школьников сотрудники МВД всё ещё проверяют.
При этом далеко не все осуждают поступок детей. Так, например телеведущая Ксения Собчак и приморский депутат Артём Самсонов ничего зазорного в случившемся не видят. Кроме того, в Сети появилась петиция в поддержку школьников. А вот депутат Госдумы Виталий Милонов напротив ужаснулся, узнав, что случилось в приморской школе.