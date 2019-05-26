В МВД появились первые результаты проверки БДСМ-вечеринки во владивостокской школе

При этом далеко не все осуждают поступок детей. Так, например телеведущая Ксения Собчак и приморский депутат Артём Самсонов ничего зазорного в случившемся не видят. Кроме того, в Сети появилась петиция в поддержку школьников. А вот депутат Госдумы Виталий Милонов напротив ужаснулся, узнав, что случилось в приморской школе.