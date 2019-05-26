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Posted 26 мая 2019, 00:30

Published 26 мая 2019, 00:30

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

В МВД появились первые результаты проверки БДСМ-вечеринки во владивостокской школе

В МВД появились первые результаты проверки БДСМ-вечеринки во владивостокской школе

26 мая 2019, 00:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
Первые результаты проверки костюмированной вечеринки во Владивостоке рассказали в пресс-службе полиции. Однако разбирательство всё ещё продолжается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в главном управлении МВД России по Приморскому краю, специалисты определили главных героев флешмоба, который россияне окрестили «БДСМ-вечеринкой».

В отношении двух 17-летних выпускников, заканчивающих 11 класс, составлены административные протоколы. Причина — незаконное ношение формы с погонами.

При этом сами «проказники» уверяют, что купили одежду в специальном магазине именно для того, чтобы повеселиться перед последним звонком.

Руководство учебного заведения, учителей и других школьников сотрудники МВД всё ещё проверяют.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о резонансном событии в приморской школе. После того, как видеозапись откровенной вечеринки распространили в социальных сетях, а событием заинтересовалась общественность, директор учреждение написала заявление на увольнение по собственному желанию.

При этом далеко не все осуждают поступок детей. Так, например телеведущая Ксения Собчак и приморский депутат Артём Самсонов ничего зазорного в случившемся не видят. Кроме того, в Сети появилась петиция в поддержку школьников. А вот депутат Госдумы Виталий Милонов напротив ужаснулся, узнав, что случилось в приморской школе.

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