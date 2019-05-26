Жириновский возмущён бездействием властей Приморья из-за школьной playboy-вечеринки

Posted 26 мая 2019, 10:24
Published 26 мая 2019, 10:24
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Своё мнение известный политик выразил на личной странице в «Инстаграм». Владимир Жириновский заявил, что осуждать ребят из Владивостока не нужно, так как они просто проявили инициативу, творчески подошли к переходу нового рубежа, то есть окончанию школы.
«Если они переодеваются, оголяют торс, в форме полицейского, кричалки у них, смена ролей, они над кем-то посмеиваются — они отдыхают! Никакого насилия, воровства, обмана. Это новое поколение. И не надо в отставку директора отправлять. Не надо шум поднимать. Оставьте их в покое. Вообще детей оставьте в покое», — считает Жириновский.
Кроме того, он сказал, что фракция ЛДПР требует прекратить всякие проверки и отозвать заявления по расследованию данного факта.
«Мы не понимаем, почему молодёжь не защищает губернатор? ЛДПР требует прекратить гонения на молодёжь», — подытожил политик.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что за владивостокских школьников уже вступились Ксения Собчак и Юрий Дудь. А вот Виталий Милонов назвал школьный скандал «сущим адом».
К слову, в редакцию прислали и другие видео из 74-й школы. В прошлом году в образовательном учреждении тоже была костюмированная вечеринка.
К слову, ранее в курьёзную ситуацию попал и мэр Владивостока Олег Гуменюк. Он оговорился и отправил выпускников «в последний путь».