Жириновский возмущён бездействием властей Приморья из-за школьной playboy-вечеринки

«Если они переодеваются, оголяют торс, в форме полицейского, кричалки у них, смена ролей, они над кем-то посмеиваются — они отдыхают! Никакого насилия, воровства, обмана. Это новое поколение. И не надо в отставку директора отправлять. Не надо шум поднимать. Оставьте их в покое. Вообще детей оставьте в покое», — считает Жириновский.