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Posted 27 мая 2019, 01:03

Published 27 мая 2019, 01:03

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Администрация Владивостока не спешит раскрывать свои доходы

Администрация Владивостока не спешит раскрывать свои доходы

27 мая 2019, 01:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Только один вице-мэр Владивостока Константин Лобода рассказал о заработанном за 2018 год, сообщает РИА «Восток-Медиа». Глава города и остальные его заместителя так и не опубликовали декларации.

У вице-мэра Константина Лободы в прошлом году не прибавилось собственности, он, как и в прошлом году не является владельцем какой-либо недвижимости, в пользовании у него находится 105-метровая квартира. Автомобиль госслужащего - Honda Civic. За 2018 год он смог заработать 1 691 262 рубля.

Кроме того, о своих доходах отчитались директора муниципальных школ, главы и сотрудники административно-территориального управления различных районов города и главы управлений администрации города.

На сайте администрации города отсутствует декларация о доходах главы города Олега Гуменюка. К слову, официально мэром города он стал в конце марта 2019 года.

Отметим, что в среднем сотрудники администрации города декларируют доход, превышающий миллион рублей в год. Ранее о своих доходах отчитались заместители губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэр Артёма Александр Авдеев.

Сведения о доходах и имуществе также рассекретили семь из девяти вице-губернаторов. Самый большой доход в 2018 году оказался у первого вице-губернатора региона Веры Щербиной — 14 269 068 рублей.

Вице-губернатор Антон Волошко отчитался о 8 693 204 заработанных рублях. При этом у него в собственности есть два земельных участка, жилое строение, пять нежилых помещений и два мотоцикла.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вечером 9 мая на сайте администрации региона появились данные о доходах главы региона Олега Кожемяко. В 2018 году он получил более 22 миллионов рублей. Сведений о супруге руководителя края в декларации нет.

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#Новости#Декларации о доходах#Эксклюзив#Власть
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