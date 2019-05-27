Администрация Владивостока не спешит раскрывать свои доходы

Posted 27 мая 2019, 01:03
Published 27 мая 2019, 01:03
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
У вице-мэра Константина Лободы в прошлом году не прибавилось собственности, он, как и в прошлом году не является владельцем какой-либо недвижимости, в пользовании у него находится 105-метровая квартира. Автомобиль госслужащего - Honda Civic. За 2018 год он смог заработать 1 691 262 рубля.
Кроме того, о своих доходах отчитались директора муниципальных школ, главы и сотрудники административно-территориального управления различных районов города и главы управлений администрации города.
На сайте администрации города отсутствует декларация о доходах главы города Олега Гуменюка. К слову, официально мэром города он стал в конце марта 2019 года.
Отметим, что в среднем сотрудники администрации города декларируют доход, превышающий миллион рублей в год. Ранее о своих доходах отчитались заместители губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэр Артёма Александр Авдеев.
Сведения о доходах и имуществе также рассекретили семь из девяти вице-губернаторов. Самый большой доход в 2018 году оказался у первого вице-губернатора региона Веры Щербиной — 14 269 068 рублей.
Вице-губернатор Антон Волошко отчитался о 8 693 204 заработанных рублях. При этом у него в собственности есть два земельных участка, жилое строение, пять нежилых помещений и два мотоцикла.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вечером 9 мая на сайте администрации региона появились данные о доходах главы региона Олега Кожемяко. В 2018 году он получил более 22 миллионов рублей. Сведений о супруге руководителя края в декларации нет.