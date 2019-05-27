Администрация Владивостока не спешит раскрывать свои доходы

У вице-мэра Константина Лободы в прошлом году не прибавилось собственности, он, как и в прошлом году не является владельцем какой-либо недвижимости, в пользовании у него находится 105-метровая квартира. Автомобиль госслужащего - Honda Civic. За 2018 год он смог заработать 1 691 262 рубля.