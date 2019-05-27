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Posted 27 мая 2019, 08:02

Published 27 мая 2019, 08:02

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Домашний пёс стал жертвой пожара в Биробиджане

Домашний пёс стал жертвой пожара в Биробиджане

27 мая 2019, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
Собака погибла во время пожара в одной из квартир в Биробиджане. Вероятно, что животное задохнулось от едкого дыма, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В столице Еврейской области загорелась квартира, расположенная на улице Миллера. Очевидцы увидели дым и сразу же вызвали пожарные расчёты.

На место происшествия незамедлительно прибыло 10 спасателей и три пожарных автомобиля. Так как квартира находилась на втором этаже жилого дома, пожарники забрались в горящую квартиру через окно, используя ручную лестницу. Огнеборцы были оснащены костюмом газодымозащиты, который позволил им беспрепятственно обследовать помещение.

На момент пожара людей в квартире не было, а пламенем был объят только диван. Сотрудники пожарной охраны быстро сбили пламя и не допустили дальнейшее распространение огня по квартире.

В результате инцидента никто не пострадал, однако жильцам придётся покупать новый диван и делать косметический ремонт в комнате — стены и потолок оказались в копоти.

Также огнеборцы нашли бездыханную собаку, которая, скорее всего, задохнулась в квартире от дыма.

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