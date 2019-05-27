Домашний пёс стал жертвой пожара в Биробиджане

На место происшествия незамедлительно прибыло 10 спасателей и три пожарных автомобиля. Так как квартира находилась на втором этаже жилого дома, пожарники забрались в горящую квартиру через окно, используя ручную лестницу. Огнеборцы были оснащены костюмом газодымозащиты, который позволил им беспрепятственно обследовать помещение.