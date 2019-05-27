Домашний пёс стал жертвой пожара в Биробиджане

Posted 27 мая 2019, 08:02
Published 27 мая 2019, 08:02
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
В столице Еврейской области загорелась квартира, расположенная на улице Миллера. Очевидцы увидели дым и сразу же вызвали пожарные расчёты.
На место происшествия незамедлительно прибыло 10 спасателей и три пожарных автомобиля. Так как квартира находилась на втором этаже жилого дома, пожарники забрались в горящую квартиру через окно, используя ручную лестницу. Огнеборцы были оснащены костюмом газодымозащиты, который позволил им беспрепятственно обследовать помещение.
На момент пожара людей в квартире не было, а пламенем был объят только диван. Сотрудники пожарной охраны быстро сбили пламя и не допустили дальнейшее распространение огня по квартире.
В результате инцидента никто не пострадал, однако жильцам придётся покупать новый диван и делать косметический ремонт в комнате — стены и потолок оказались в копоти.
Также огнеборцы нашли бездыханную собаку, которая, скорее всего, задохнулась в квартире от дыма.