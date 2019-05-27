Завершается обустройство Чаяндинского месторождения

Posted 27 мая 2019, 08:33
Published 27 мая 2019, 08:33
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Чаяндинское месторождение – основа Якутского центра газодобычи и ресурсная база газопровода «Сила Сибири». Первые поставки газа с Чаяндинского месторождения в Китай запланированы на декабрь 2019 года.
Чаяндинское месторождение, объем запасов которого оценивается в 1,2 трлн кубометров газа, – одно из крупнейших на Востоке России. По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.
Магистральный газопровод «Сила Сибири» — ключевой элемент Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации и формирование канала экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В ходе реализации Восточной газовой программы сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты Дальнего Востока. В рамках Восточной газовой программы в 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы — более 1800 км. Это первая на Востоке России межрегиональная газотранспортная система.
На Чаяндинском месторождении завершаются строительные работы на первоочередных производственных объектах, сообщил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которая ведет разработку месторождения, Алексей Кононов.
«До конца года будут вводиться в эксплуатацию газовые скважины, коллекторы газосборной системы, установка комплексной подготовки газа, центральная дожимная компрессорная станция. Уже готовы полигон твердых бытовых и промышленных отходов, водозабор, очистные сооружения», – рассказал Алексей Кононов.
В первую очередь были построены именно объекты инфраструктуры, которые обеспечивают защиту окружающей среды, пояснил он.
В обустройстве месторождения заняты тысячи специалистов со всей страны, более 12 тыс. человек, сообщил в свою очередь начальник Ленского отделения управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Ван.
Он также рассказал журналистам о ходе работ по возведению установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). Готовность объекта – порядка 90 процентов, ведется оснащение цехов оборудованием, на завершающей стадии находится строительство эстакад с трубопроводами.
Параллельно ведется строительство уникальной установки мембранного выделения гелия. Гелий, обширными запасами которого отличается месторождение, – топливо будущего, ценный компонент, подчеркивает начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Давыдов.
Процесс извлечения гелия основывается на технологии мембранного разделения газов – пояснил он. Пермеат – проникший через мембрану и обогащенный гелием газ закачивают обратно в пласт. Отраслевой институт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подобрал специальную залежь, которая имеет необходимые характеристики и будет использоваться для хранения пермеата. Затем этот газ можно будет вернуть в технологический процесс.
Необходимость мембранной установки обусловлена еще и тем, что богатый гелием газ перед подачей в магистральный газопровод «Сила Сибири» необходимо обеднить. Планируется, что две третьих объема газа будет направляться на установку мембранного выделения гелия, а треть – напрямую в газопровод.