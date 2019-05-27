Завершается обустройство Чаяндинского месторождения

Процесс извлечения гелия основывается на технологии мембранного разделения газов – пояснил он. Пермеат – проникший через мембрану и обогащенный гелием газ закачивают обратно в пласт. Отраслевой институт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подобрал специальную залежь, которая имеет необходимые характеристики и будет использоваться для хранения пермеата. Затем этот газ можно будет вернуть в технологический процесс.