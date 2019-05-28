Депутат ЛДПР из Амурской области будет работать на благо общества из-за пьянства

Однако водительское удостоверение он сдал только в мае 2018, а штраф так и не был оплачен. В августе 2018 года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, за рулём которого находился Александр Сидоров. Все первичные признаки опьянения у депутата были «на лицо». Его направили в наркодиспансер, чтобы подтвердить не трезвое состояние мужчины. Но и в этот раз Сидоров не стал сдаваться врачам и отказался от освидетельствования. Однако после этого депутат не отделался штрафом и лишением прав.