Депутат ЛДПР из Амурской области будет работать на благо общества из-за пьянства

Posted 27 мая 2019, 23:22
Published 27 мая 2019, 23:22
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Впервые депутат-автомобилист попался сотрудникам ДПС в ноябре 2017 года. Тогда он отказался «дунуть в трубочку» и был признан виновным за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За это ранее не судимый мужчина получил штраф 30 тысяч рублей и лишился прав почти на два года.
Однако водительское удостоверение он сдал только в мае 2018, а штраф так и не был оплачен. В августе 2018 года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, за рулём которого находился Александр Сидоров. Все первичные признаки опьянения у депутата были «на лицо». Его направили в наркодиспансер, чтобы подтвердить не трезвое состояние мужчины. Но и в этот раз Сидоров не стал сдаваться врачам и отказался от освидетельствования. Однако после этого депутат не отделался штрафом и лишением прав.
Ему было предъявлена уголовная статья по факту нарушения ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. На заседании суда Александр себя виновным не признал, однако обвинение предоставила весомые доказательства. Сейчас осужденному предстоит 450 обязательных работ и следующие три года он не должен управлять автомобилем.