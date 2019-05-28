vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая 2019, 04:14

Published 28 мая 2019, 04:14

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Финалисты конкурса «Золотой Меркурий» определились в Москве

Финалисты конкурса «Золотой Меркурий» определились в Москве

28 мая 2019, 04:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Определился победитель конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего бизнеса», проводимого в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РБК+. Финалистам для презентации продукта давалось всего лишь пять минут.

Конкурс проходит уже четвёртый раз, главная цель состязания — подстёгивание банковского сектора на создание простого, доступного и качественного программного обеспечения для предпринимателей.

«Предприниматели в своих критериях иногда жёстко, но всё-таки пытаются донести до банков, что им нужны те, которые их полюбят и будут в них заинтересованы. Сегодня с регионов сюда приехала комиссия жюри, которая поставит оценку и скажет, какая программа предпринимателям нужна, а какая нет», — сообщила вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Елена Дыбова. Она также сообщила, что сам по себе конкурс является отражением процессов, происходящих в банковской сфере.

Удалённо эксперты выбрали более двух десятков претендентов, которые смогли на втором этапе конкурса представить жюри свои продукты. Отметим, что независимое жюри конкурса состоит только из представителей среднего и малого бизнеса.

«Для нас очень важно, чтобы банки повернулись лицом к предпринимателю», — сказала председатель жюри конкурса Наталья Комарова. Она также добавила, что программа должна быть простой, так как предприниматель должен не вникать в работу сложных банковских механизмов, а получать необходимую услугу одним нажатием кнопки.

Банковские программы оценивались по практически двум десяткам критериев, которые были сформулированы непосредственно предпринимателями. В итоге лучше банковское программное обеспечение было разработано специалистами банка «Открытие».

О значимости победы в национальной премии «Золотой Меркурий» рассказал президент Торгово-Промышленной Палаты Сергей Катырин.

«Мы придаём этой премии очень большое значение, у неё не один этап, все регионы принимают участие в премии и конкурс стал очень популярным. Мы естественно стараемся поддержать предприятия, которые стали лауреатами и победителями, мы о них сообщаем в регионы. Мы даём им возможность использовать эмблему и реквизиты конкурса «Золотой Меркурий» в своей рекламе и рекомендуем их администрации для работ с размещением госзаказов. Кроме того, для нас это золотой фонд тех, кого мы потом сможем привлекать в качестве экспертов в работе с Госдумой или в симпозиумах, которые мы проводим вместе с руководством страны», — сообщил президент Торгово-Примышленной Палаты Сергей Катырин.

#Новости#Видео#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика