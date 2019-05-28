Финалисты конкурса «Золотой Меркурий» определились в Москве

«Мы придаём этой премии очень большое значение, у неё не один этап, все регионы принимают участие в премии и конкурс стал очень популярным. Мы естественно стараемся поддержать предприятия, которые стали лауреатами и победителями, мы о них сообщаем в регионы. Мы даём им возможность использовать эмблему и реквизиты конкурса «Золотой Меркурий» в своей рекламе и рекомендуем их администрации для работ с размещением госзаказов. Кроме того, для нас это золотой фонд тех, кого мы потом сможем привлекать в качестве экспертов в работе с Госдумой или в симпозиумах, которые мы проводим вместе с руководством страны», — сообщил президент Торгово-Примышленной Палаты Сергей Катырин.