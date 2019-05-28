Финалисты конкурса «Золотой Меркурий» определились в Москве

Posted 28 мая 2019, 04:14
Published 28 мая 2019, 04:14
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Конкурс проходит уже четвёртый раз, главная цель состязания — подстёгивание банковского сектора на создание простого, доступного и качественного программного обеспечения для предпринимателей.
«Предприниматели в своих критериях иногда жёстко, но всё-таки пытаются донести до банков, что им нужны те, которые их полюбят и будут в них заинтересованы. Сегодня с регионов сюда приехала комиссия жюри, которая поставит оценку и скажет, какая программа предпринимателям нужна, а какая нет», — сообщила вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Елена Дыбова. Она также сообщила, что сам по себе конкурс является отражением процессов, происходящих в банковской сфере.
Удалённо эксперты выбрали более двух десятков претендентов, которые смогли на втором этапе конкурса представить жюри свои продукты. Отметим, что независимое жюри конкурса состоит только из представителей среднего и малого бизнеса.
«Для нас очень важно, чтобы банки повернулись лицом к предпринимателю», — сказала председатель жюри конкурса Наталья Комарова. Она также добавила, что программа должна быть простой, так как предприниматель должен не вникать в работу сложных банковских механизмов, а получать необходимую услугу одним нажатием кнопки.
Банковские программы оценивались по практически двум десяткам критериев, которые были сформулированы непосредственно предпринимателями. В итоге лучше банковское программное обеспечение было разработано специалистами банка «Открытие».
О значимости победы в национальной премии «Золотой Меркурий» рассказал президент Торгово-Промышленной Палаты Сергей Катырин.
«Мы придаём этой премии очень большое значение, у неё не один этап, все регионы принимают участие в премии и конкурс стал очень популярным. Мы естественно стараемся поддержать предприятия, которые стали лауреатами и победителями, мы о них сообщаем в регионы. Мы даём им возможность использовать эмблему и реквизиты конкурса «Золотой Меркурий» в своей рекламе и рекомендуем их администрации для работ с размещением госзаказов. Кроме того, для нас это золотой фонд тех, кого мы потом сможем привлекать в качестве экспертов в работе с Госдумой или в симпозиумах, которые мы проводим вместе с руководством страны», — сообщил президент Торгово-Примышленной Палаты Сергей Катырин.