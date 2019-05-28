Предприниматель предложил казнить участников БДСМ-вечеринки во Владивостоке

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало историю, о которой известно уже даже за пределами Приморского края. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными.