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Posted 28 мая 2019, 02:16

Published 28 мая 2019, 02:16

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Предприниматель предложил казнить участников БДСМ-вечеринки во Владивостоке

Предприниматель предложил казнить участников БДСМ-вечеринки во Владивостоке

28 мая 2019, 02:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
Российский предприниматель Герман Стерлигов высказал своё мнение по поводу БДСМ-вечеринки во владивостокской школе № 74. Он считает, что его участников нужно казнить. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ российский предприниматель Герман Стерлигов решил высказать своё мнение по поводу вечеринки, которая на прошлой неделе состоялась в школе № 74 во Владивостоке. Он сравнил участников БДСМ-флешмоба с «педарастами» и сообщил, что такие заслуживают смерти.

«Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения для наказания за педарастию нет», — считает Герман Стерлигов.

Мнение предпринимателя вызвало бурную реакцию среди других пользователей соцсетей. Некоторые посчитали мнение бизнесмена крайне жёстким.

«Зачем его пригласили вообще? А здесь нет места шизофрении. Ужас какой! Ты кому такие вещи желаешь? Страшно, конечно. Такие вещи говорить», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало историю, о которой известно уже даже за пределами Приморского края. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными.

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#Новости#Общество#Школьники#Владивосток#БДСМ-выпускной в школе Владивостока
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