Предприниматель предложил казнить участников БДСМ-вечеринки во Владивостоке

Posted 28 мая 2019, 02:16
Published 28 мая 2019, 02:16
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ российский предприниматель Герман Стерлигов решил высказать своё мнение по поводу вечеринки, которая на прошлой неделе состоялась в школе № 74 во Владивостоке. Он сравнил участников БДСМ-флешмоба с «педарастами» и сообщил, что такие заслуживают смерти.
«Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения для наказания за педарастию нет», — считает Герман Стерлигов.
Мнение предпринимателя вызвало бурную реакцию среди других пользователей соцсетей. Некоторые посчитали мнение бизнесмена крайне жёстким.
«Зачем его пригласили вообще? А здесь нет места шизофрении. Ужас какой! Ты кому такие вещи желаешь? Страшно, конечно. Такие вещи говорить», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало историю, о которой известно уже даже за пределами Приморского края. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными.