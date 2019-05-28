Самолёт, летевший из Благовещенска в Москву, аварийно сел в Иркутстке

Posted 28 мая 2019, 11:01
Published 28 мая 2019, 11:01
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Борт авиакомпании «Северный ветер» приземлился в международном аэропорту Иркутск в 15:30 по местному времени. Во время посадки не произошло никаких внештатных и аварийных ситуаций. Пассажиров из салона пока не выпускали до выяснения всех обстоятельств неисправности.
Если же устранение неисправности не займет много времени, то самолет продолжит свой рейс. Однако, если специалисты не смогут починить высотомер, то пассажиров отправят в место назначения запасным бортом.
Отметим, что такой прибор как высотомер является важным навигационным прибором для пилота, его неисправность может повлиять на создание аварийных ситуаций в небе.
Напомним, что накануне более 20 российских авиаперевозчиков обратились к министру транспорта России с просьбой обратить внимание на техническое состояние самолётов, в частности, Sukhoi Superjet-100.
У большинства авиакомпаний имеются претензии к безопасности самолёта. Перевозчиков интересует работа системы защиты самолёта от статического электричества и эффективность её работы. Также у представителей Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта имеются большие вопросы, которые касаются прочности крыла и шасси. По регламенту разрушение стоек не должно влиять на целостность топливного бака.