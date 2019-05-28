Самолёт, летевший из Благовещенска в Москву, аварийно сел в Иркутстке

Борт авиакомпании «Северный ветер» приземлился в международном аэропорту Иркутск в 15:30 по местному времени. Во время посадки не произошло никаких внештатных и аварийных ситуаций. Пассажиров из салона пока не выпускали до выяснения всех обстоятельств неисправности.