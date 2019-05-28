В Японии со дна океана подняли обломки самолета F-35A

Posted 28 мая 2019, 14:35
Published 28 мая 2019, 14:35
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
По словам министра обороны Японии Такэси Ивая, военные спасатели подняли обломки на поверхность. На дне лежит еще много разбросанных частей F-35А. Об этом пишет газета «Известия».
Пока неизвестно, что стало причиной крушения новейшего самолета.
9 апреля F-35A совершал учебный полет с базы ВВС Японии Мисава. В какой-то момент он исчез с радаров и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет упал в океан. Перед вылетом воздушное судно было проверено – специалисты не выявили никаких неисправностей. Пилот самолета не выжил.