В Японии со дна океана подняли обломки самолета F-35A

9 апреля F-35A совершал учебный полет с базы ВВС Японии Мисава. В какой-то момент он исчез с радаров и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет упал в океан. Перед вылетом воздушное судно было проверено – специалисты не выявили никаких неисправностей. Пилот самолета не выжил.