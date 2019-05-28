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Posted 28 мая 2019, 14:35

Published 28 мая 2019, 14:35

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

В Японии со дна океана подняли обломки самолета F-35A

28 мая 2019, 14:35
В территориальных водах Японии, неподалеку от побережья острова Хонсю были обнаружены крыло и фрагмент двигателя самолета F-35A, который 9 апреля упал в Тихий океан.

По словам министра обороны Японии Такэси Ивая, военные спасатели подняли обломки на поверхность. На дне лежит еще много разбросанных частей F-35А. Об этом пишет газета «Известия».

Пока неизвестно, что стало причиной крушения новейшего самолета.

9 апреля F-35A совершал учебный полет с базы ВВС Японии Мисава. В какой-то момент он исчез с радаров и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет упал в океан. Перед вылетом воздушное судно было проверено – специалисты не выявили никаких неисправностей. Пилот самолета не выжил.

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