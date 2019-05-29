vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2019, 05:30

Published 29 мая 2019, 05:30

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

России необходимо нарастить производство буровой техники — эксперты

России необходимо нарастить производство буровой техники — эксперты

29 мая 2019, 05:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ведущая отрасль современной России, приносящая в бюджет четверть доходов, это добыча нефти и газа, сообщает РИА «Восток-Медиа». Эксперты рассказали о модернизации оборудования в отрасли, основных тенденциях и нюансах бурового бизнеса.

Генеральный директор группы компаний «Римера» Михаил Беглов считает, что масштабы бурения должны интенсивно увеличиваться, чтобы поддерживать добычу на сегодняшнем уровне. Он также рассказал, что в год в эксплуатацию вводятся около 80-90 новых бурильных установок.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Юрий Шафраник добавил, что бурение — это очень сложный и многосоставной процесс, включающий в себя большое количество различных мероприятий.

«Бурение включает в себя огромный процесс строительства скважины и её запуск в работу. Если брать этот весь процесс от начала и до конца, то это 75% всех объёмов затрат», — пояснил Юрий Шафраник.

Минпромторг опубликовал данные, согласно которым уже как три года размер рынка оборудования для бурения и эксплуатации наземных скважин превышает полмиллиарда рублей. Эксперты также сообщили, что более половины этой суммы приходится на буровые установки. Кроме того, они называют крупными сегментами верхние приводы и забойную технику.

Директор самого крупного в России производителя буровых установок отметил, что в основном оборудование для добычи нефти и газа собирается в России на 95% из российских комплектующих.

Но российские предприятия, добывающие нефть и газ, ориентированы не только на крупную технику. Они также приобретают и арендуют машины среднего и лёгкого веса. В среднем весе — самом массовом на российском рынке — основные поставки пришли из-за рубежа. В основном из Китая. А лёгкие мобильные машины в прошлом году в России заказали всего три единицы.

Отметим, что российские предприятия производят технику на экспорт. Российскую продукцию покупают в Казахстане и Узбекистане.

Демонстрация новейших образцов техники в этом году происходила на выставке «Нефтегаз 2019». В ней приняли участие 550 компаний. Из них 70 — это производители бурового оборудования. По информации начальника управления собственных выставок АО «Экспоцентр» Екатерины Бедновой, выставка «Нефтегаз 2019» вошла в список Российского экспортного центра. Это говорит о том, что некоторые компании смогут полить возможность софинансирования участия выставке и возмещения своих расходов.

В нефтегазовой отрасли России особое место занимают и иностранцы, например, американская компания NOV открыла завод по выпуску буровых установок в Костроме, а немецкая фирма «Бентек» такое же предприятие в Тюмени. Российский рынок буровых установок выгоден инвесторам, 40% парка буровых выработали свой ресурс.

«Нам надо в ближайшие 3-4, максимум 5 лет выбывающие буровые заменить новыми. Минимальная оценка — это 500 штук. Мы не производим сегодня столько. Мы не производим и половины. Значит, большие финансовые ресурсы уйдут на не российскую экономику, а за границу», — рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Юрий Шафраник.

Как правило, страна, обладающая ресурсами, сама разрабатывает технологию и оборудование для их добычи. В нефтегазовой отрасли исключение составляют лишь арабские страны. Чтобы не встать с ними в один ряд, российским нефтяникам необходим союз с машиностроителями. А государству необходимо помочь им в создании рабочих инструментов.

#Новости#Экономика#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика