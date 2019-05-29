России необходимо нарастить производство буровой техники — эксперты

Но российские предприятия, добывающие нефть и газ, ориентированы не только на крупную технику. Они также приобретают и арендуют машины среднего и лёгкого веса. В среднем весе — самом массовом на российском рынке — основные поставки пришли из-за рубежа. В основном из Китая. А лёгкие мобильные машины в прошлом году в России заказали всего три единицы.