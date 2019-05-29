России необходимо нарастить производство буровой техники — эксперты

Posted 29 мая 2019, 05:30
Published 29 мая 2019, 05:30
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Генеральный директор группы компаний «Римера» Михаил Беглов считает, что масштабы бурения должны интенсивно увеличиваться, чтобы поддерживать добычу на сегодняшнем уровне. Он также рассказал, что в год в эксплуатацию вводятся около 80-90 новых бурильных установок.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Юрий Шафраник добавил, что бурение — это очень сложный и многосоставной процесс, включающий в себя большое количество различных мероприятий.
«Бурение включает в себя огромный процесс строительства скважины и её запуск в работу. Если брать этот весь процесс от начала и до конца, то это 75% всех объёмов затрат», — пояснил Юрий Шафраник.
Минпромторг опубликовал данные, согласно которым уже как три года размер рынка оборудования для бурения и эксплуатации наземных скважин превышает полмиллиарда рублей. Эксперты также сообщили, что более половины этой суммы приходится на буровые установки. Кроме того, они называют крупными сегментами верхние приводы и забойную технику.
Директор самого крупного в России производителя буровых установок отметил, что в основном оборудование для добычи нефти и газа собирается в России на 95% из российских комплектующих.
Но российские предприятия, добывающие нефть и газ, ориентированы не только на крупную технику. Они также приобретают и арендуют машины среднего и лёгкого веса. В среднем весе — самом массовом на российском рынке — основные поставки пришли из-за рубежа. В основном из Китая. А лёгкие мобильные машины в прошлом году в России заказали всего три единицы.
Отметим, что российские предприятия производят технику на экспорт. Российскую продукцию покупают в Казахстане и Узбекистане.
Демонстрация новейших образцов техники в этом году происходила на выставке «Нефтегаз 2019». В ней приняли участие 550 компаний. Из них 70 — это производители бурового оборудования. По информации начальника управления собственных выставок АО «Экспоцентр» Екатерины Бедновой, выставка «Нефтегаз 2019» вошла в список Российского экспортного центра. Это говорит о том, что некоторые компании смогут полить возможность софинансирования участия выставке и возмещения своих расходов.
В нефтегазовой отрасли России особое место занимают и иностранцы, например, американская компания NOV открыла завод по выпуску буровых установок в Костроме, а немецкая фирма «Бентек» такое же предприятие в Тюмени. Российский рынок буровых установок выгоден инвесторам, 40% парка буровых выработали свой ресурс.
«Нам надо в ближайшие 3-4, максимум 5 лет выбывающие буровые заменить новыми. Минимальная оценка — это 500 штук. Мы не производим сегодня столько. Мы не производим и половины. Значит, большие финансовые ресурсы уйдут на не российскую экономику, а за границу», — рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Юрий Шафраник.
Как правило, страна, обладающая ресурсами, сама разрабатывает технологию и оборудование для их добычи. В нефтегазовой отрасли исключение составляют лишь арабские страны. Чтобы не встать с ними в один ряд, российским нефтяникам необходим союз с машиностроителями. А государству необходимо помочь им в создании рабочих инструментов.