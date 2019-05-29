В Санкт-Петербурге задержали бывшего заместителя главы Сахалинской области

Отметим, проблема рыбокомбината «Островной» получила развитие после того, как о ней услышал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2016 года во время «прямой линии» к главе государства обратились работники рыбокомбината, которые рассказали о том, что на протяжении долгого времени им задерживают заработную плату. Услышал Владимир Путин и о других «грехах» со стороны руководство рыбокомбината. В это время предприятие уже было признано банкротом и не получало никаких квот.