vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2019, 05:14

Published 29 мая 2019, 05:14

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

В Санкт-Петербурге задержали бывшего заместителя главы Сахалинской области

В Санкт-Петербурге задержали бывшего заместителя главы Сахалинской области

29 мая 2019, 05:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Подозреваемый задержан и заключён под стражу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова задержали в Санкт-Петербурге. В дальнейшем его отправили на Дальний Восток. Теперь он находится в СИЗО в Хабаровске. Известно, что в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Игоря Быстрова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Поводом для возбуждения уголовное дела стало выполнение задач по развитию рыбокомбината «Островной».

По предварительной информации, мероприятия по выводу из кризиса «Островного» выполнялись с превышением должностных полномочий. Получить комментарий по этому поводу от Игоря Быстрова оперативно не удалось.

На посту заместителя председателя правителства Сахалинской области Игорь Быстров находился с 30 апреля 2015 года. Однако в мае 2017 года он покинул пост, написав заявление по собственному желанию.

Отметим, проблема рыбокомбината «Островной» получила развитие после того, как о ней услышал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2016 года во время «прямой линии» к главе государства обратились работники рыбокомбината, которые рассказали о том, что на протяжении долгого времени им задерживают заработную плату. Услышал Владимир Путин и о других «грехах» со стороны руководство рыбокомбината. В это время предприятие уже было признано банкротом и не получало никаких квот.

Со стороны представителей Сахалинской области в то время было принято решение о совместной работе по развитию «Островного». Участие в этой работе принимали тогда ещё губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За считанные месяцы предприятию удалось разобраться с долгами по заработной плате. В июле 2016 года тогда ещё заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров пояснял, что долги по зарплате выплачены в полном объёме.

Материалы по теме
Долги перед работниками "Островного" погашены полностью – власти
#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Дальний Восток#Сахалинская область#Уголовное дело#СИЗО#Чиновник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика