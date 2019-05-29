В Санкт-Петербурге задержали бывшего заместителя главы Сахалинской области

Posted 29 мая 2019, 05:14
Published 29 мая 2019, 05:14
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова задержали в Санкт-Петербурге. В дальнейшем его отправили на Дальний Восток. Теперь он находится в СИЗО в Хабаровске. Известно, что в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Игоря Быстрова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Поводом для возбуждения уголовное дела стало выполнение задач по развитию рыбокомбината «Островной».
По предварительной информации, мероприятия по выводу из кризиса «Островного» выполнялись с превышением должностных полномочий. Получить комментарий по этому поводу от Игоря Быстрова оперативно не удалось.
На посту заместителя председателя правителства Сахалинской области Игорь Быстров находился с 30 апреля 2015 года. Однако в мае 2017 года он покинул пост, написав заявление по собственному желанию.
Отметим, проблема рыбокомбината «Островной» получила развитие после того, как о ней услышал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2016 года во время «прямой линии» к главе государства обратились работники рыбокомбината, которые рассказали о том, что на протяжении долгого времени им задерживают заработную плату. Услышал Владимир Путин и о других «грехах» со стороны руководство рыбокомбината. В это время предприятие уже было признано банкротом и не получало никаких квот.
Со стороны представителей Сахалинской области в то время было принято решение о совместной работе по развитию «Островного». Участие в этой работе принимали тогда ещё губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. За считанные месяцы предприятию удалось разобраться с долгами по заработной плате. В июле 2016 года тогда ещё заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров пояснял, что долги по зарплате выплачены в полном объёме.