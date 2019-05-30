Приморцы выберут нового депутата Законодательного собрания

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Законодательного собрания Приморья депутаты рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов. Необходимость возникла после досрочного прекращения полномочий депутата Руслана Маноконова.