Приморцы выберут нового депутата Законодательного собрания

Posted 30 мая 2019, 07:52
Published 30 мая 2019, 07:52
Modified 1 сентября 2022, 03:35
Updated 1 сентября 2022, 03:35
Председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев сообщил, что вакансия открылась в связи с досрочным сложением полномочий другого народного избранника Руслана Маноконова.
На очередном заседании в четверг, 30 мая, депутаты Законодательного собрания приняли проект постановления «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19». Дата голосования определена на второе воскресенье сентября.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Законодательного собрания Приморья депутаты рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов. Необходимость возникла после досрочного прекращения полномочий депутата Руслана Маноконова.