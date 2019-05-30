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Posted 30 мая 2019, 07:52

Published 30 мая 2019, 07:52

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

Приморцы выберут нового депутата Законодательного собрания

30 мая 2019, 07:52
Парламентарии Приморского края назначили дату выборов нового депутата, сообщает РИА «Восток-Медиа». Новый депутат будет избран в Находке по одномандатному избирательному округу № 19.

Председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев сообщил, что вакансия открылась в связи с досрочным сложением полномочий другого народного избранника Руслана Маноконова.

На очередном заседании в четверг, 30 мая, депутаты Законодательного собрания приняли проект постановления «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19». Дата голосования определена на второе воскресенье сентября.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Законодательного собрания Приморья депутаты рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов. Необходимость возникла после досрочного прекращения полномочий депутата Руслана Маноконова.

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