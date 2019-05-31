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Posted 31 мая 2019, 02:55

Published 31 мая 2019, 02:55

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Миллионы, дома, квартиры: сколько получают ректоры приморских ВУЗов

Миллионы, дома, квартиры: сколько получают ректоры приморских ВУЗов

31 мая 2019, 02:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Ректоры приморских университетов опубликовали миллионные доходы за 2018 год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ректор самого большого на Дальнем Востоке учебного заведения — Дальневосточного Федерального университета — Никита Анисимов вместе с женой владеет двумя земельными участками, квартирой и долей в квартире. За год ректор ДВФУ заработал 6 626 862 рублей.

В пользовании у Никиты Анисимова есть номер в гостинице, а у его несовершеннолетнего ребёнка находится в пользовании 70-метровая квартира.

Ректор, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» Татьяна Терентьева задекларировала две квартиры и доход в размере 7 080 468 рублей.

Меньше всех за год заработал ректор Тихоокеанского Государственного Медицинского университета Валентин Шуматов всего 4 987 580 рублей.

Отметим, что директора приморских школ декларировали доход, сопоставимый по суммам с доходами ректоров ВУЗов. Так, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Владивостока» имени героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича, смогла оставить позади всех конкурентов и заработала за 2018 год 7 977 870 рублей. В собственности у Раисы Добродомовой находится доля квартиры. Её супруг также владеет долей в квартире, внедорожником Toyota Land Cruiser 150 и 1000-метровым земельным участком. Директор другой муниципальной школы № 7 Ирена Тушова задекларировала доход в 5 718 981 рубль.

Ранее о своих доходах отчитались главы и сотрудники административно-территориального управления различных районов города и главы управлений администрации города.

Отметим, что в среднем сотрудники администрации города декларируют доход, превышающий миллион рублей в год. Ранее о своих доходах отчитались заместители губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэр Артёма Александр Авдеев.

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#Новости#Общество#Декларации о доходах#Эксклюзив
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