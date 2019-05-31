Миллионы, дома, квартиры: сколько получают ректоры приморских ВУЗов

Отметим, что директора приморских школ декларировали доход, сопоставимый по суммам с доходами ректоров ВУЗов. Так, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Владивостока» имени героя Российской Федерации Рыбака Алексея Леонидовича, смогла оставить позади всех конкурентов и заработала за 2018 год 7 977 870 рублей. В собственности у Раисы Добродомовой находится доля квартиры. Её супруг также владеет долей в квартире, внедорожником Toyota Land Cruiser 150 и 1000-метровым земельным участком. Директор другой муниципальной школы № 7 Ирена Тушова задекларировала доход в 5 718 981 рубль.