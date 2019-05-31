Школьники из Забайкалья отдохнут от пожаров в Приморье

Пострадавшим от апрельских пожаров в Забайкалье оказали всестороннюю помощь. Более миллиона рублей выделил Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на покупку одежды и обуви. После этой смены, к слову, в приморский «Океан» отправится ещё 50 школьников, для которых также организуют все комфортные условия.