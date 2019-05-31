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Posted 31 мая 2019, 06:27

Published 31 мая 2019, 06:27

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Школьники из Забайкалья отдохнут от пожаров в Приморье

Школьники из Забайкалья отдохнут от пожаров в Приморье

31 мая 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Сто школьников из Забайкалья приедут во Всероссийский детский центр «Океан». Все дети, которым предоставили возможность отдохнуть на берегу моря, проживают в районах, которые серьёзно пострадали от пожаров в этом году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как информирует издание «Новые известия», посещение летнего лагеря в Приморье детям обеспечило министерство просвещения России. На эти цели власти выделили деньги, а РЖД полностью оплатило перевоз детей и горячее питание. Помимо прочего, каждый ребёнок получил «рюкзачок путешественника», в котором есть всё необходимое.

Пострадавшим от апрельских пожаров в Забайкалье оказали всестороннюю помощь. Более миллиона рублей выделил Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на покупку одежды и обуви. После этой смены, к слову, в приморский «Океан» отправится ещё 50 школьников, для которых также организуют все комфортные условия.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что президент РФ Владимир Путин перед тем перед встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, залетел в Забайкальский край. Он провёл совещание с участием правительства региона по ситуации с лесными пожарами. Перед властями поставили жёсткие условия: устранить проблемы, возникшие у граждан, до начала холодов.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Дети#Школьники#Лесные пожары#Забайкальский край
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