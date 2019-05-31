Школьники из Забайкалья отдохнут от пожаров в Приморье

Posted 31 мая 2019, 06:27
Published 31 мая 2019, 06:27
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
Как информирует издание «Новые известия», посещение летнего лагеря в Приморье детям обеспечило министерство просвещения России. На эти цели власти выделили деньги, а РЖД полностью оплатило перевоз детей и горячее питание. Помимо прочего, каждый ребёнок получил «рюкзачок путешественника», в котором есть всё необходимое.
Пострадавшим от апрельских пожаров в Забайкалье оказали всестороннюю помощь. Более миллиона рублей выделил Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на покупку одежды и обуви. После этой смены, к слову, в приморский «Океан» отправится ещё 50 школьников, для которых также организуют все комфортные условия.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что президент РФ Владимир Путин перед тем перед встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, залетел в Забайкальский край. Он провёл совещание с участием правительства региона по ситуации с лесными пожарами. Перед властями поставили жёсткие условия: устранить проблемы, возникшие у граждан, до начала холодов.