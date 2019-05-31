«Связной» рискует стать банкротом

Posted 31 мая 2019, 11:43
Published 31 мая 2019, 11:43
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
1prime.ru пишет, что причина такого катигоричного требования — невыполнение обязательств компанией-партнером. Так, «Связной» осуществлял перечисления страховых премий физических лиц не в полном объеме. За январь-февраль сумма отработанного агентского вознаграждения — только четыреста двадцать миллионов рублей.
Примерно четыре года назад «ВТБ Страхование» и АО «Связной Логистика» подписали агентский договор, устанавливающий последнему статус агента. При этом осуществлялись продажи полисов ВТБ. Страховые премии, за вычетом вознаграждения, должны были зачисляться на счет компании-страховщика.
На протяжение длительного партнерства с ВТБ в «Связном» многое изменилось: компания инициировала процесс объединения с «Евросетью», собственником которой является «Мегафон». По итогам сделки, «Связному» перешли активы и долги «Евросети». В соответствии с данными Росстата, на конец 2017 года кредиторская задолженность компании составила свыше тридцати трех миллиардов рублей.
Таким образом, ВТБ принял решение помочь партнеру. Компания-страховщик перечислила два с половиной миллиарда рублей в счет АО «Связной логистика» как аванс за вознаграждение по договору агента. Со стороны агента необходимо было заключить договоры страхования на сумму один миллиард рублей в первом квартале. Данные обязательства не были выполнены.
В настоящее время «ВТБ Страхование» располагает правом требования возврата аванса с учетом штрафа в размере восьми процентов за период пользования средствами. В случае, если «Связной» не выплатит задолженность, экс-партнер будет решать вопрос в судебном порядке.
Отмечается, что согласно предположениям аналитиков, судебный иск отрицательно повлияет на репутацию объединенной с Евросетью компании. Вместе с тем, судебный процесс повлечет за собой проблемы с перекредитованием ритейлера. Наиболее оптимальным вариантом для АО «Связной логистика» является мирное урегулирование данного вопроса. Возможно, компания сможет договориться с партнером по поводу сотрудничества на новых условиях.