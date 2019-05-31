«Связной» рискует стать банкротом

Таким образом, ВТБ принял решение помочь партнеру. Компания-страховщик перечислила два с половиной миллиарда рублей в счет АО «Связной логистика» как аванс за вознаграждение по договору агента. Со стороны агента необходимо было заключить договоры страхования на сумму один миллиард рублей в первом квартале. Данные обязательства не были выполнены.