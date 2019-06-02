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Posted 2 июня 2019, 07:41

Published 2 июня 2019, 07:41

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Пьяная девушка за рулём устроила ДТП и погоню в Приморье

2 июня 2019, 07:41
Сюжет
Погоня ГИБДД
Жительница Артёма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила устроить погоню от Госавтоинспекции. Как выяснилось позднее, гонщицу уже неоднократно останавливали сотрудники ДПС, однако все три раза гражданка отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, в дежурную часть поступило сообщение о ДТП, произошедшем в районе дома №68 по улице Кирова в Артёме. На место выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции.

Выяснилось, что 28-летняя водитель Honda Airwave завидев на дороге машину сотрудников полиции попыталась скрыться. При этом гражданка не смогла справиться с управлением и столкнулась с двумя другими машинами, а затем въехала в стену жилого дома. В результате ДТП, к счастью, никто кроме авто не пострадал.

Во время разговора с сотрудниками Госавтоинспекции задержанная отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим пришлось составить административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Позднее специалисты выяснили, что женщина управляла авто без прав. В автошколе обучение она также не проходила. Стоит отметить, что правонарушительницу ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Помимо прочего ранее транспортное средство жительницы Артёма трижды останавливали сотрудники Госавтоинспекции. Каждый раз гражданка отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении нее составлялись административные протоколы. Примечательно и то, что в отделе дознания в отношении любительницы пьяной езды уже расследуются два уголовных дела из-за правил дорожного движения.

«В инспекции по делам несовершеннолетних жительницу Артёма охарактеризовали не с лучшей стороны. Имеет на иждивении двух малолетних детей, однако воспитанием их не занимается. В отношении гражданки по этому поводу составлялись административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в Доме малютки. А в отношении женщины собраны и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних материалы о лишении ее родительских прав», - добавили в пресс-службе МВД.

По факту крайнего дорожно-транспортного происшествия в отношении нетрезвой гонщицы возбуждено новое уголовное дело по статье 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в районе улицы Кирова в Артёме 52-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок. Теперь объяснять причины своего поступка она будет в суде.

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#Новости#Пьяные водители#Погоня ГИБДД#ДТП
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