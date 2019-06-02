Пьяная девушка за рулём устроила ДТП и погоню в Приморье

«В инспекции по делам несовершеннолетних жительницу Артёма охарактеризовали не с лучшей стороны. Имеет на иждивении двух малолетних детей, однако воспитанием их не занимается. В отношении гражданки по этому поводу составлялись административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в Доме малютки. А в отношении женщины собраны и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних материалы о лишении ее родительских прав», - добавили в пресс-службе МВД.