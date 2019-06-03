Матвиенко: женщины должны трудиться наравне с мужчинами

Во многие века женщина на высоких государственных должностях была исключением, однако в настоящее время ситуация меняется, и женщин-руководителей становится больше как в России, так и в мире, отметила Матвиенко. Она добавила, что единственно верный подход в политике – ставить на высокие посты профессионалов и не обращать внимание на гендерные различия.