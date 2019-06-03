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Posted 3 июня 2019, 13:44

Published 3 июня 2019, 13:44

Modified 1 сентября 2022, 03:35

Updated 1 сентября 2022, 03:35

Матвиенко: женщины должны трудиться наравне с мужчинами

3 июня 2019, 13:44
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против предоставления поблажек женщинам в работе. Она добавила, что всегда трудилась на равных вместе с мужчинами.

По словам спикера, ей не делали никаких скидок на то, что она женщина и спрашивали по полной. Об этом пишет газета «Известия».

Матвиенко считает, что на государственной службе мужчины и женщины должны проявлять одинаковые качества - твердость, решимость и иногда жесткость.

Во многие века женщина на высоких государственных должностях была исключением, однако в настоящее время ситуация меняется, и женщин-руководителей становится больше как в России, так и в мире, отметила Матвиенко. Она добавила, что единственно верный подход в политике – ставить на высокие посты профессионалов и не обращать внимание на гендерные различия.

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