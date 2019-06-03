vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2019, 02:59

Published 3 июня 2019, 02:59

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Пропавшую девочку нашли в Приморье

Пропавшую девочку нашли в Приморье

3 июня 2019, 02:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Находке нашли 7-летнюю девочку, которая пропала в воскресенье, 2 июня. В отделе полиции рассказали, где именно оказалась юная жительница Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, юная жительница региона была найдена в понедельник, 3 июня. Сама девочка пояснила, что накануне она заигралась со своей подругой в районе улицы Тимирязева. И поэтому решила остаться и переночевать у неё.

В ведомстве также пояснили, что мама девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Семья не является благополучной.

С пропавшей девочкой и её мамой была проведена профилактическая беседа.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о пропавшем ребёнке. Сама девочка проживает в районе улицы 25 лет Октября в Находке.

Материалы по теме
Несовершеннолетняя девочка бесследно исчезла в Приморье
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Девочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика