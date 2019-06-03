Пропавшую девочку нашли в Приморье

Posted 3 июня 2019, 02:59
Published 3 июня 2019, 02:59
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, юная жительница региона была найдена в понедельник, 3 июня. Сама девочка пояснила, что накануне она заигралась со своей подругой в районе улицы Тимирязева. И поэтому решила остаться и переночевать у неё.
В ведомстве также пояснили, что мама девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Семья не является благополучной.
С пропавшей девочкой и её мамой была проведена профилактическая беседа.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о пропавшем ребёнке. Сама девочка проживает в районе улицы 25 лет Октября в Находке.