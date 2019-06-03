Пропавшую девочку нашли в Приморье

Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, юная жительница региона была найдена в понедельник, 3 июня. Сама девочка пояснила, что накануне она заигралась со своей подругой в районе улицы Тимирязева. И поэтому решила остаться и переночевать у неё.