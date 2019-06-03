Самосвал «разрушил» асфальт во Владивостоке

Posted 3 июня 2019, 07:11
Published 3 июня 2019, 07:11
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В instagram-паблике dpskontrol_125rus очевидцы рассказали о произошедшем в одном из районов столицы Дальнего Востока. Так, самосвал, гружёный старым асфальтом, провалился в теплотрассу. Пользователи соцсетей предположили, что, возможно, дорожное покрытие не выдержало нагрузку, что и привело к ДТП.
Другие юзеры тут же поспешили высказать свои мнения по этому поводу. Некоторые с сочувствием отнеслись к водителю большегруза, которому, как считают очевидцы, теперь якобы предстоит выплатить ущерб. А некоторые решили в очередной раз обратить внимание на состояние дорог в столице Дальнего Востока.
«Это шок, честно говоря. И это только начало. Очередной прорыв. Водитель теперь крайним останется. Да ехать по этим дорогам невозможно. Когда не смог пролезть в портал. Насколько я понимаю, самосвал угодил в яму, а асфальт этого не выдержал. Поэтому и произошла авария», — мнения пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из районов Владивостока прорвало трубу. В результате этого дорога провалилась, а в сторону улицы Некрасовская образовалась пробка. В числе пострадавших оказался автомобиль, который и угодил в яму.