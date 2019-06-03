Самосвал «разрушил» асфальт во Владивостоке

«Это шок, честно говоря. И это только начало. Очередной прорыв. Водитель теперь крайним останется. Да ехать по этим дорогам невозможно. Когда не смог пролезть в портал. Насколько я понимаю, самосвал угодил в яму, а асфальт этого не выдержал. Поэтому и произошла авария», — мнения пользователей соцсетей.