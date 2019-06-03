В Тюменской области виновника аварии с пострадавшим ребенком отправили в колонию

Posted 3 июня 2019, 13:16
Published 3 июня 2019, 13:16
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
В деревне Осинова Тюменской области у построенного на базе ГАЗ-52 самодельного транспортного средства кончился бензин, и его водитель оставил машину на дороге, чтобы сходить за бензином. Из-за того, что он не установил предупреждающий знак, ехавший в темное время автомобиль столкнулся с оставленной машиной. От удара его выбросило на полосу встречного движения, где произошло новое столкновение с другой машиной.
В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в ехавшей по встречной полосе машине. Суд отобрал у оставившего свой транспорт мужчины право на управление автомобилем сроком на 2,5 года, отправил в колонию-поселение на 1 год и 3 месяца, а также взыскал с него возмещение расходов на лечение школьницы. Об этом 31 мая сообщило издание Megatyumen.ru.