vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2019, 13:16

Published 3 июня 2019, 13:16

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

В Тюменской области виновника аварии с пострадавшим ребенком отправили в колонию

3 июня 2019, 13:16
Мужчина оставил свое транспортное средство на дороге без знака об аварийной остановке и спровоцировал аварию, в которой пострадала девочка.

В деревне Осинова Тюменской области у построенного на базе ГАЗ-52 самодельного транспортного средства кончился бензин, и его водитель оставил машину на дороге, чтобы сходить за бензином. Из-за того, что он не установил предупреждающий знак, ехавший в темное время автомобиль столкнулся с оставленной машиной. От удара его выбросило на полосу встречного движения, где произошло новое столкновение с другой машиной.

В результате произошедшего пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в ехавшей по встречной полосе машине. Суд отобрал у оставившего свой транспорт мужчины право на управление автомобилем сроком на 2,5 года, отправил в колонию-поселение на 1 год и 3 месяца, а также взыскал с него возмещение расходов на лечение школьницы. Об этом 31 мая сообщило издание Megatyumen.ru.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика