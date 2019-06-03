В Тюменской области виновника аварии с пострадавшим ребенком отправили в колонию

В деревне Осинова Тюменской области у построенного на базе ГАЗ-52 самодельного транспортного средства кончился бензин, и его водитель оставил машину на дороге, чтобы сходить за бензином. Из-за того, что он не установил предупреждающий знак, ехавший в темное время автомобиль столкнулся с оставленной машиной. От удара его выбросило на полосу встречного движения, где произошло новое столкновение с другой машиной.