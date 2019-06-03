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Posted 3 июня 2019, 06:34

Published 3 июня 2019, 06:34

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Владивостокская школа, где прошла скандальная вечеринка, снова отличилась

Владивостокская школа, где прошла скандальная вечеринка, снова отличилась

3 июня 2019, 06:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Школьники
В Приморье были подведены итоги конкурса лучших педагогов края. Победу одержали два учителя из Владивостока. Причём, один из них работает в школе № 74, где как раз и прошла скандальная БДСМ-вечеринка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что учитель географии Татьяна Камянская, которая передаёт свой опыт обучающимся в школе № 74 во Владивостоке, стала лучшим педагогом Приморья. Хоть конкурс проходил заочно, для неё это был титанический труд.

Всего в конкурсе приняли участие 22 педагога из 11 муниципалитетов Приморья. В результате, из них было выбрано 13 учителей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году школа № 74 во Владивостоке стала известна за пределами Приморья. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными. Своё мнение высказал и российский предприниматель Герман Стерлигов. Он считает, что участники БДСМ-флешмоба заслуживают казни. Его мнение вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсетей.

По словам директора образовательного учреждения Галины Пугиной, со школьниками и их родителями была проведена беседа. Ученики признали свою вину. Инцидент исчерпан.

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#Новости#Общество#Школьники#Владивосток#БДСМ-выпускной в школе Владивостока
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