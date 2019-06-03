Владивостокская школа, где прошла скандальная вечеринка, снова отличилась

Posted 3 июня 2019, 06:34
Published 3 июня 2019, 06:34
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что учитель географии Татьяна Камянская, которая передаёт свой опыт обучающимся в школе № 74 во Владивостоке, стала лучшим педагогом Приморья. Хоть конкурс проходил заочно, для неё это был титанический труд.
Всего в конкурсе приняли участие 22 педагога из 11 муниципалитетов Приморья. В результате, из них было выбрано 13 учителей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году школа № 74 во Владивостоке стала известна за пределами Приморья. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными. Своё мнение высказал и российский предприниматель Герман Стерлигов. Он считает, что участники БДСМ-флешмоба заслуживают казни. Его мнение вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсетей.
По словам директора образовательного учреждения Галины Пугиной, со школьниками и их родителями была проведена беседа. Ученики признали свою вину. Инцидент исчерпан.