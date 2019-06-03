Владивостокская школа, где прошла скандальная вечеринка, снова отличилась

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2019 году школа № 74 во Владивостоке стала известна за пределами Приморья. Дети переоделись в зайчиков и полицейскую и сняли свои танцы на видео. Их отрыв окрестили БДСМ-флешмобом. Директор школы решила уволиться, однако пока она находится на своём рабочем месте. Известные персоны начали комментировать всё, что стало достоянием общественности. За ребят вступились Ксения Собчак, Юрий Дудь, Артём Самсонов. А вот Виталий Милонов и представитель Минпросвещения посчитали такие видео неуместными. Своё мнение высказал и российский предприниматель Герман Стерлигов. Он считает, что участники БДСМ-флешмоба заслуживают казни. Его мнение вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсетей.