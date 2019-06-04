Полицейские организовали в Приморье масштабную проверку

Posted 4 июня 2019, 04:47
Published 4 июня 2019, 04:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции организовали мероприятия с целью снижения аварийности, пресечения нарушений правил безопасности на пляжах, а также для пресечения осуществления незаконной предпринимательской деятельности в местах массового скопления людей.
Отдельные беседы были проведены с руководителями и персоналом объектов отдыха. Им напомнили об основных правилах безопасности, а также о способах связи с представителями правоохранительных органов в случае, если ситуацию самостоятельно решить не удастся. С персоналом санаторно-курортных учреждений и сотрудниками частных охранных организаций проведены специальные занятия по действиям при получении информации о нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, чрезвычайных происшествиях.
Помимо этого, изменилась дислокация наружных служб. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам массового скопления людей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пока жителям региона разрешили купаться только на территории Владивостокского и Артёмовского городских округов. Всего шесть пляжей в результате проверки получили одобрение со стороны компетентных ведомств.