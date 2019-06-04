Полицейские организовали в Приморье масштабную проверку

Отдельные беседы были проведены с руководителями и персоналом объектов отдыха. Им напомнили об основных правилах безопасности, а также о способах связи с представителями правоохранительных органов в случае, если ситуацию самостоятельно решить не удастся. С персоналом санаторно-курортных учреждений и сотрудниками частных охранных организаций проведены специальные занятия по действиям при получении информации о нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, чрезвычайных происшествиях.