vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2019, 04:47

Published 4 июня 2019, 04:47

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Полицейские организовали в Приморье масштабную проверку

Полицейские организовали в Приморье масштабную проверку

4 июня 2019, 04:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В летний период времени места массового отдыха в Приморье подверглись серьёзной проверке со стороны сотрудников правоохранительных органов. Выставлены дополнительные посты полиции. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции организовали мероприятия с целью снижения аварийности, пресечения нарушений правил безопасности на пляжах, а также для пресечения осуществления незаконной предпринимательской деятельности в местах массового скопления людей.

Отдельные беседы были проведены с руководителями и персоналом объектов отдыха. Им напомнили об основных правилах безопасности, а также о способах связи с представителями правоохранительных органов в случае, если ситуацию самостоятельно решить не удастся. С персоналом санаторно-курортных учреждений и сотрудниками частных охранных организаций проведены специальные занятия по действиям при получении информации о нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, чрезвычайных происшествиях.

Помимо этого, изменилась дислокация наружных служб. Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам массового скопления людей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пока жителям региона разрешили купаться только на территории Владивостокского и Артёмовского городских округов. Всего шесть пляжей в результате проверки получили одобрение со стороны компетентных ведомств.

Материалы по теме
Приморцам разрешили купаться всего в двух районах края
#Новости#Общество#Проверка#Владивосток#Рейд#Пляжи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика