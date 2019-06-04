Участницу голодовки госпитализировали в Хабаровском крае

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проблема детей-сирот остро стоит и на территории Приморского края. Бывшие воспитанники детских домов сейчас получают ключи от квартир. Однако в феврале текущего года стало известно о том, что в 2018 году в регионе всего восемь многоквартирных домов из 18 положенных были построены и введены в эксплуатацию. Основными причинами низкого освоения бюджетных средств аудиторы считают предоставление муниципалитетами под строительство неподходящих земельных участков. В результате не были построены четыре 45-квартирных жилых дома на 180 квартир в посёлке Славянка Хасанского муниципального района и посёлке Волчанец Партизанского муниципального района. С нарушениями велась стройка в Лесозаводске, а в селе Покровка и в Находке сроки строительства были сорваны.