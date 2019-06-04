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Posted 4 июня 2019, 01:19

Published 4 июня 2019, 01:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Участницу голодовки госпитализировали в Хабаровском крае

Участницу голодовки госпитализировали в Хабаровском крае

4 июня 2019, 01:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Хабаровском крае дети-сироты устроили голодовку из-за того, что они так и не смогли получить обещанные им квадратные метры. Одной из бывших воспитанниц детского дома стало плохо. Её госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ТАСС, бессрочную голодовку объявили 11 воспитанников детских домов в Хабаровском крае. Они требуют квартиры, которые до сих пор не смогли получить. Во время голодовки одной из участниц стало плохо. По данным Единой диспетчерской службы Хабаровска, женщину госпитализировали. О её состоянии здоровья на сегодняшний день пока ничего не известно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проблема детей-сирот остро стоит и на территории Приморского края. Бывшие воспитанники детских домов сейчас получают ключи от квартир. Однако в феврале текущего года стало известно о том, что в 2018 году в регионе всего восемь многоквартирных домов из 18 положенных были построены и введены в эксплуатацию. Основными причинами низкого освоения бюджетных средств аудиторы считают предоставление муниципалитетами под строительство неподходящих земельных участков. В результате не были построены четыре 45-квартирных жилых дома на 180 квартир в посёлке Славянка Хасанского муниципального района и посёлке Волчанец Партизанского муниципального района. С нарушениями велась стройка в Лесозаводске, а в селе Покровка и в Находке сроки строительства были сорваны.

Тогда депутаты Законодательного собрания региона высказали мнение о том, что в этом вопросе должны разобраться представители прокуратуры.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Дети-сироты#Скорая помощь#Голодовка
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