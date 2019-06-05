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Posted 5 июня 2019, 07:57

Published 5 июня 2019, 07:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дальний Восток признан одним из «грязных» в России

Дальний Восток признан одним из «грязных» в России

5 июня 2019, 07:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В России составили рейтинг самых «чистых» и «грязных» регионов страны. Примечательно, что один из регионов Дальнего Востока вошёл в ТОП-10, где экологическая ситуация находится в стабильном состоянии. А некоторые регионы ДФО возглавили антирейтинг. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Национальный экологический рейтинг регионов России составили представители общественной организации «Зелёный патруль» по итогам весны 2019 года. Специалисты уточнили, что в регионах до сих пор не могут запустить мусорную реформу. Поэтому на территориях экологическая ситуация оставляет желать лучшего. Помимо этого специалисты проанализировали жалобы самих жителей регионов. И на некоторых из них эти мнения негативно отразились в рейтинге.

«Весной 2019 года продолжали поступать жалобы на загрязнение воздуха из Приморья, Иркутской области и Самарской области, из многих городов Урала, Кемеровской области. Это негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов», — рассказал директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Хоть в Приморье и поступают жалобы на загрязнения воздуха, край в общем рейтинге занял 68-е место из 85 возможных. Регион не попал не в список «чистых», не в список «грязных». Среди других регионов Дальнего Востока отличилась Магаданская область, которая в этом году заняла 7 позицию и вошла в ТОП 10 «чистых» регионов России. А вот в «чёрный» список попали Забайскальский край и Республика Саха (Якутия).

Впрочем, и сам Дальний Восток результатами не порадовал. Среди всех федеральных округов России ДФО занял «второе» место с конца списка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне Приморский край вошёл в список «неблагополучных». Кроме того, специалисты выяснили, что в регионе количество бедных по показателям больше, чем по России в среднем. В середине марта текущего года оказалось, что в крае и безработных не так уж и мало. А в феврале текущего года выяснилось, что уровень жизни в Приморье упал.

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#Дальний Восток#Владивосток#Рейтинги#Рейтинг#Грязь
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