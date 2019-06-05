Дальний Восток признан одним из «грязных» в России

Posted 5 июня 2019, 07:57
Published 5 июня 2019, 07:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Национальный экологический рейтинг регионов России составили представители общественной организации «Зелёный патруль» по итогам весны 2019 года. Специалисты уточнили, что в регионах до сих пор не могут запустить мусорную реформу. Поэтому на территориях экологическая ситуация оставляет желать лучшего. Помимо этого специалисты проанализировали жалобы самих жителей регионов. И на некоторых из них эти мнения негативно отразились в рейтинге.
«Весной 2019 года продолжали поступать жалобы на загрязнение воздуха из Приморья, Иркутской области и Самарской области, из многих городов Урала, Кемеровской области. Это негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов», — рассказал директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.
Хоть в Приморье и поступают жалобы на загрязнения воздуха, край в общем рейтинге занял 68-е место из 85 возможных. Регион не попал не в список «чистых», не в список «грязных». Среди других регионов Дальнего Востока отличилась Магаданская область, которая в этом году заняла 7 позицию и вошла в ТОП 10 «чистых» регионов России. А вот в «чёрный» список попали Забайскальский край и Республика Саха (Якутия).
Впрочем, и сам Дальний Восток результатами не порадовал. Среди всех федеральных округов России ДФО занял «второе» место с конца списка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне Приморский край вошёл в список «неблагополучных». Кроме того, специалисты выяснили, что в регионе количество бедных по показателям больше, чем по России в среднем. В середине марта текущего года оказалось, что в крае и безработных не так уж и мало. А в феврале текущего года выяснилось, что уровень жизни в Приморье упал.