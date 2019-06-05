Дальний Восток признан одним из «грязных» в России

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне Приморский край вошёл в список «неблагополучных». Кроме того, специалисты выяснили, что в регионе количество бедных по показателям больше, чем по России в среднем. В середине марта текущего года оказалось, что в крае и безработных не так уж и мало. А в феврале текущего года выяснилось, что уровень жизни в Приморье упал.