vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2019, 08:30

Published 5 июня 2019, 08:30

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Картина дня в Приморье: бедный котик, сын депутата и гулянка с бензопилой

5 июня 2019, 08:30
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Бедный котик

Жители Владивостока заметили, что в одном из общежитий в районе улицы Глинки неизвестные оставляют на подоконнике свою кошку. И, по их мнению, не впускают питомца в квартиру. Кошка постоянно вынуждена жить без еды и воды. Видеоматериал, после которого в соцсетях образовалась дискуссия, появился в социальной сети Instagram. Очевидец пояснил, что в общежитии в районе улицы Глинки в одной из квартир живёт кошка, которую, по его словам, хозяева постоянно оставляют на подоконнике.

Хабаровчанин с бензопилой

Перед судом в Приморье предстанет житель Комсомольска-на-Амуре из Хабаровского края, который, перепив увеселительных напитков, начал размахивать включённой бензопилой. В отделе полиции нарушитель рассказал, откуда он и что делал в Приморском крае. В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства пояснили, что в одном из кафе в приморском городе Находка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал размахивать включённой бензопилой. При этом в адрес других посетителей звучали угрозы. Успокоить нарушителя представители заведения смогли самостоятельно.

Сын депутата

В приморском городе Артём возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города за оскорбление власти. Мужчина сначала попал в серьёзное ДТП, а потом вёл себя агрессивно и всячески оскорблял сотрудников дорожно-патрульной службы. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 28-летний житель Артёма, находясь за рулём автомобиля Toyota Crown, не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Сам водитель не пострадал.

Материалы по теме
Значительное похолодание ожидается в ПриморьеГрязный и абсолютно бесчеловечный поступок обсуждают в ПриморьеСиноптики Приморья подсказали, где искать настоящее лето
#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика