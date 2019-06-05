Картина дня в Приморье: бедный котик, сын депутата и гулянка с бензопилой

Posted 5 июня 2019, 08:30
Published 5 июня 2019, 08:30
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Бедный котик
Жители Владивостока заметили, что в одном из общежитий в районе улицы Глинки неизвестные оставляют на подоконнике свою кошку. И, по их мнению, не впускают питомца в квартиру. Кошка постоянно вынуждена жить без еды и воды. Видеоматериал, после которого в соцсетях образовалась дискуссия, появился в социальной сети Instagram. Очевидец пояснил, что в общежитии в районе улицы Глинки в одной из квартир живёт кошка, которую, по его словам, хозяева постоянно оставляют на подоконнике.
Хабаровчанин с бензопилой
Перед судом в Приморье предстанет житель Комсомольска-на-Амуре из Хабаровского края, который, перепив увеселительных напитков, начал размахивать включённой бензопилой. В отделе полиции нарушитель рассказал, откуда он и что делал в Приморском крае. В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства пояснили, что в одном из кафе в приморском городе Находка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал размахивать включённой бензопилой. При этом в адрес других посетителей звучали угрозы. Успокоить нарушителя представители заведения смогли самостоятельно.
Сын депутата
В приморском городе Артём возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города за оскорбление власти. Мужчина сначала попал в серьёзное ДТП, а потом вёл себя агрессивно и всячески оскорблял сотрудников дорожно-патрульной службы. Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, 28-летний житель Артёма, находясь за рулём автомобиля Toyota Crown, не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Сам водитель не пострадал.