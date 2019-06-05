Картина дня в Приморье: бедный котик, сын депутата и гулянка с бензопилой

Жители Владивостока заметили, что в одном из общежитий в районе улицы Глинки неизвестные оставляют на подоконнике свою кошку. И, по их мнению, не впускают питомца в квартиру. Кошка постоянно вынуждена жить без еды и воды. Видеоматериал, после которого в соцсетях образовалась дискуссия, появился в социальной сети Instagram. Очевидец пояснил, что в общежитии в районе улицы Глинки в одной из квартир живёт кошка, которую, по его словам, хозяева постоянно оставляют на подоконнике.