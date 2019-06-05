Началось: на улицах Владивостока проходит капитальный ремонт

Posted 5 июня 2019, 05:26
Published 5 июня 2019, 05:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации города, в районе улиц, где проходит капитальный ремонт, появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждения и разметка. Кроме того, здесь восстановят люки и решётки. Однако капитальный ремонт ожидается не только в районе улицы Луговой и Хабаровской в краевом центре.
«Всего в рамках нацпроекта в этом году во Владивостоке будут отремонтированы улицы Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14)», — сообщили в администрации Владивостока.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока готовятся к капитальному ремонту Некрасовского путепровода. Через месяц он будет перекрыт, а для жителей краевого центра построят альтернативную дорогу. Эту информацию до сих пор обсуждают пользователи соцсетей, которые считают, что якобы без транспортного коллапса дело в этот период не обойдётся.
Кстати, о массовом ремонте дорог жителей города должны были предупредить ещё в конце апреля текущего года. На очередном заседании Думы Владивостока председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков попросил свои коллег предупредить владивостокцев о масштабном ремонте дорог сразу в нескольких районах города.