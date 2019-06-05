Началось: на улицах Владивостока проходит капитальный ремонт

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока готовятся к капитальному ремонту Некрасовского путепровода. Через месяц он будет перекрыт, а для жителей краевого центра построят альтернативную дорогу. Эту информацию до сих пор обсуждают пользователи соцсетей, которые считают, что якобы без транспортного коллапса дело в этот период не обойдётся.