Полный бардак: приморцы рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево

Posted 5 июня 2019, 06:56
Published 5 июня 2019, 06:56
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В социальных сетях недовольные пассажиры оставляют свои комментарии и рассказы о том, что произошло с ними в аэропорту Шереметьево. Практически все высказывают мнение о том, что получить свой багаж им удаётся, прождав несколько часов. А то и несколько суток. Более того, очевидцы уверяют, что порой ситуация доходит до того, что из-за загрузки багажа задерживаются некоторые рейсы.
«Бардак с грузчиками в Шереметьево. Нам из-за долгой загрузки багажа рейс до Владивостока задержали на целых полтора часа. И всё это произошло буквально в минувшие выходные», — рассказала один из пассажиров в соцсетях.
Усложняется задача получения багажа для тех дальневосточников, кто улетел отдыхать вместе со своими детьми. Один из пользователей рассказал свою историю и добавил, что его родственники уже три дня ждут свой багаж.
«Все, кто собирается в Москву и дальше через Шереметьево: готовьтесь к тому, что ваш багаж не успеет за вами. Моя сестра из Хабаровска рассказала, что её дочь вместе с мужем и сыном-младенцем, улетели отдыхать в Анапу. Они уже третьи сутки ждут свой багаж в Анапе. Если бы без ребёнка летели, ещё как-то можно было бы пережить. А так в багаже все его необходимые вещи. Летний отдых превратился в мучения», — рассказал другой пользователь соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о ситуации, которая произошла в аэропорту Шереметьево. С первого июня текущего года пассажиры начали жаловаться на то, что им приходится долго ждать багаж. Руководство аэропорта сетует на начавшийся туристический сезон, однако есть вероятность, что проблема возникла из-за нехватки грузчиков и необходимой техники. По официальным данным, ликвидировать проблему представители Шереметьево смогут только к концу июня текущего года.