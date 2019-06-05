Полный бардак: приморцы рассказали о ситуации в аэропорту Шереметьево

«Все, кто собирается в Москву и дальше через Шереметьево: готовьтесь к тому, что ваш багаж не успеет за вами. Моя сестра из Хабаровска рассказала, что её дочь вместе с мужем и сыном-младенцем, улетели отдыхать в Анапу. Они уже третьи сутки ждут свой багаж в Анапе. Если бы без ребёнка летели, ещё как-то можно было бы пережить. А так в багаже все его необходимые вещи. Летний отдых превратился в мучения», — рассказал другой пользователь соцсетей.