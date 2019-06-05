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Posted 5 июня 2019, 10:34

Published 5 июня 2019, 10:34

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

РЭО и Минприроды совместно разработали изменения в закон об отходах

5 июня 2019, 10:34
«Российский экологический оператор» (РЭО), сотрудничая с Министерством природных ресурсов и экологии, разработал первые правки в восемьдесят девятый федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Об этом, в рамках пленарной сессии ПМЭФ «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Телеканал “360” сообщает, что по словам Буцаева, РЭО совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России разработали первые изменения 89-го Федерального закона, позволяющие в полном объеме развивать отрасль на федеральном и региональном уровнях. Так, данные поправки обеспечат ликвидацию возможных упущений в действующем законодательстве. Расширение понятийного аппарата сделает отрасль понятнее и прозрачнее. В настоящее время РЭО занимается привлечением инвесторов для проектов по утилизации мусора. Перед компанией стоят задачи, касающиеся совершенствования инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения выгодных условий участия в развитии инфраструктуры, а также изменения в положительную сторону экологической обстановки и уровня жизни людей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 6 по 8 июня. В рамках круглого стола «Законодательное регулирование сферы обращения с отходами» будут рассмотрены поправки в нормативно-правовые акты. Кроме того, 6 июня состоится сессия при участии международных партнеров «Победить мусор: российская реформа и международные практики», посвященная опыту обращения с отходами в России и мире.

Отмечается, что ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) организован в соответствии с указом президента Владимира Путина от 14 января. РЭО осуществляет координацию обращения с отходами, оказывая методологическую и консультативную поддержку операторам регионов. Вместе с тем, он выступает федеральным интегратором схемы обращения с мусором, отражающей общую ситуацию по стране.

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