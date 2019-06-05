РЭО и Минприроды совместно разработали изменения в закон об отходах

Телеканал “360” сообщает, что по словам Буцаева, РЭО совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России разработали первые изменения 89-го Федерального закона, позволяющие в полном объеме развивать отрасль на федеральном и региональном уровнях. Так, данные поправки обеспечат ликвидацию возможных упущений в действующем законодательстве. Расширение понятийного аппарата сделает отрасль понятнее и прозрачнее. В настоящее время РЭО занимается привлечением инвесторов для проектов по утилизации мусора. Перед компанией стоят задачи, касающиеся совершенствования инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения выгодных условий участия в развитии инфраструктуры, а также изменения в положительную сторону экологической обстановки и уровня жизни людей.