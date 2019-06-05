В Уссурийске отметили день социального работника

В праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за подвижничество, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, терпение и доброту, согревающие сердца и души людей. Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!»