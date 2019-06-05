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Posted 5 июня 2019, 08:04

Published 5 июня 2019, 08:04

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

В Уссурийске отметили день социального работника

5 июня 2019, 08:04
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Галина Овсянникова поздравила с профессиональным праздником работников Уссурийского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутат вручила специалисту по социальной работе отделения социального обслуживания на дому Елене Лебедевой Почетную грамоту Законодательного собрания и ценный подарок.

Во время церемонии награждения Галина Овсянникова обратилась к сотрудникам центра социального обслуживания с приветственным словом: «Вы избрали нелегкую и благородную миссию служения людям. Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гуманизм – именно эти высокие жизненные ценности утверждают в обществе работники социальной защиты.

В праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за подвижничество, самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, терпение и доброту, согревающие сердца и души людей. Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!»

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