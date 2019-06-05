В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Posted 5 июня 2019, 05:51
Published 5 июня 2019, 05:51
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
По информации ФедералПресс, дети, возмущённые и обиженные такими обысками, рассказали родителям о случившемся уже после экзамена — сразу же, как получили обратно свои сотовые телефоны.
Родственники выпускников написали жалобу в министерство образования Забайкальского края, чтобы провели проверку в отношении экзаменаторов. Также родители волнуются о результате ЕГЭ по русскому языку. По их словам, дети, испытавшие такой стресс, могли сильно переволноваться и сдать экзамен на низкий балл.
Напомним, в понедельник, 3 июня, в России прошёл обязательный для выпускников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который сдали 674 тысячи человек.
Для сдачи самого массового экзамена были организованы 5,4 тысячи пунктов в РФ и за границей. Выпускникам необходимо будет решить 27 заданий в течение 3,5 часа. До 20 июня станут известны результаты тестирования